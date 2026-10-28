Lissi und Lisa sind die verbliebenen Damen am Hof von Peter. Nach Einzeldates mit den beiden jungen Frauen trifft der Murtaler bei „Bauer sucht Frau“ eine Entscheidung.

„Du hast so eine angenehme und ruhige Art, die mir extrem gut tut“, sagt Peter zu Lissi. Ist dies gar schon ein Hinweis darauf, für wen sich der Murtaler Bauer entscheidet? Man kann als Zuseher nur mutmaßen, schließlich versteht sich Peter mit Kärntnerin Lisa auch bestens.

Eines steht fest: In der aktuellen Folge von „Bauer sucht Frau“ auf ATV und Joyn entscheidet sich Peter für eine der verbliebenen Kandidatinnen. Als Entscheidungshilfe soll auch ein Einzeldate mit Kandidatin Lissi dienen. Die beiden sitzen auf einer Wiese. Peter findet viele nette Worte, die Lissi zum Strahlen bringen. „Das fühlt sich gut an“, sagt die Salzburgerin, die gesteht, dass sie noch nie eine Beziehung hatte.

„Alles Neuland“

„Das ist alles Neuland für mich“, lächelt die 19-Jährige. Aber sie sei bereit für eine Beziehung – und in der Nähe von Peter würde sie ein Kribbeln verspüren. Für Peter ist die Unerfahrenheit der jungen Salzburgerin kein Problem.

Auf dem Hoffest haben Lissi und Peter bereits das Tanzbein geschwungen. Der Bauer wünscht sich einen weiteren Tanz mit der sympathischen Blondine. Die beiden wirbeln über die Wiese, Peter bedankt sich bei der „coolen Tanzpartnerin“ mit einem Handkuss.

Die Entscheidung rückt näher

Doch wer hat nun das Herz von Peter erobert? Das Einzeldate ist vorbei, die beiden Frauen warten nervös auf die Entscheidung. „Wenn ich jetzt heimfahren müsste, wäre ich traurig“, gesteht Lissi. Peter sagt, dass ihm die Wahl nicht leicht fallen würde und richtet sich Richtung Lisa: „Du bist ein irrsinnig liabs Dirndl!“ Aber dennoch ist sie diejenige, die ihren Koffer packen muss. Peter betont immer wieder, dass ihn Lissi von Beginn an begeistert habe, das erste Aufeinandertreffen bleibenden Eindruck hinterließ.

Lissi strahlt – Lisa packt ihren Koffer. „Ich freue mich für die beiden“, erweist sie sich als faire Verliererin und blickt positiv auf die Tage am Hof zurück.

Ein Kuss liegt in der Luft

Peter und Lissi genießen die Zweisamkeit und stoßen darauf an. „Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich bis zum Schluss bleibe“, sagt Lissi. Ein Kuss liegt in der Luft, Peter legt den Arm um seine Auserwählte und dann ist es endlich so weit. „Der erste Kuss war voll schön, der Moment hat perfekt gepasst“, findet Lissi. „Es hat sich sehr schön angefühlt“, meint auch Peter, der „erleichtert und sehr froh“ über seine Entscheidung ist.

© Atv Romantischer Kuss zwischen Peter und Lissi

Schöne Steiermark

Der letzte Tag der Hofwoche ist angebrochen. Peter will Lissi noch einmal überzeugen, wie schön es in der Steiermark ist. Die beiden, nicht von Höhenangst geplagt, besuchen Aussichtsstürme im Bezirk Murtal. Peter will Lissi von der Schönheit der Region überzeugen. Doch das muss er wohl gar nicht mehr: „Mir gefällt beides voll gut, der Peter und die Landschaft. Die Kombination toppt einfach alles“, sagt die junge Salzburgerin.

Aber wie soll es nun weitergehen? „Ich weiß, es war die richtige Entscheidung“, ist Peter überzeugt. Lissi bestätigt noch einmal, dass sie sich bereit für eine Beziehung fühlt. „Schauen wir, was die Zeit so bringt“, einigen sich die beiden mit einem Kuss, dass sie sich weiterhin sehen und „die Zukunft gut meistern“ wollen.

Neue Bauern und neues Liebesglück gibt es weiterhin mittwochs auf ATV und Joyn.

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