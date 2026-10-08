Von Stürzen und Küssen: So startet Bauer Peter in sein Hoffest

Wettmelken, Sackhüpfen, Bierkrugstemmen und ein dicker Schmatzer bei „Bauer sucht Frau“: Turbulent geht es beim Hoffest des Murtaler Bauern Peter her.

Endlich ist es soweit: In der aktuellen Folge von „Bauer sucht Frau“ lädt der Murtaler Bauer Peter zum Hoffest. Vanessa und Elisabeth sind noch im Rennen – während die dritte Kandidatin Michi sich selbst disqualifiziert hat, nachdem sie ein Auge auf Peters Bruder geworfen hatte. Doch das ist längst Schnee von gestern: Nun wird mit Freunden und Familie auf Peters Hof ausgelassen gefeiert.

Die beiden Hofdamen haben sich herausgeputzt. „Ihr seid zwei so hübsche Damen, da geht mein Herz innerlich direkt auf“, schwärmt Peter, der mit jeweils einer der Frauen an seiner Seite zum Hoffest marschiert.

Musik verbindet

Musikalisch empfangen wird das Trio von der Musikkapelle. Dass auch sie musikalisch ist, beweist Lissi, die ihre Querflöte mitgebracht hat. Peter, selbst leidenschaftlicher Musikant, spielt gemeinsam mit ihr und der Musikkapelle einen Marsch, während Vani nur zuschauen kann. Entsprechend sammelt Elisabeth Pluspunkte. Die Steirerin Vanessa ist allerdings überzeugt, das wieder aufholen zu können.

Bei Freunden und Familie kommen beide Frauen jedenfalls gut an. Lissi, die tagsüber wegen einer Familienfeier nicht am Hof sein konnte, schnappt sich Peter später für ein Vieraugengespräch. Verlorene Zeit soll nachgeholt werden und es wird ausgelotet, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Lissi kann sich durchaus vorstellen, eines Tages in die Steiermark zu ziehen. Auch bei den Themen Heirat und Kinder liegen die beiden auf einer Linie. Nur beim Flirten habe Peter noch etwas Nachholbedarf, merkt Lissi augenzwinkernd an.

Bauer Peter und ein Bussal

Währenddessen haben Peters Freunde einige Spiele für die Frauen vorbereitet. Auf die Siegerin wartet ein „Bussal“ vom Bauern. Vani und Lissi müssen zunächst am Gummieuter wettmelken und stellen rasch fest, wie lang eine Minute dabei werden kann: „Das ist richtig in die Hände gegangen.“

Danach wird es noch anstrengender. Mit zwei Heuballen auf der Scheibtruhe geht es durch einen Parcours zu einem Biertisch, wo bereits ein Sack wartet. Anschließend heißt es: Sackhüpfen zurück. Natürlich in einem winzigen Sack, der die Sache für den Hüpfer deutlich schwieriger und fürs Publikum deutlich lustiger macht. Alles Anfeuern hilft nix: Die beiden Frauen haben keine Chance, den gesamten Weg hüpfend zurückzulegen. Macht aber nichts: Der starke Bauer eilt gerne zu Hilfe, indem er die Frauen über die Schulter packt und zurückbringt. Inklusive Sturzlandung bei Vani, das Gelächter ist groß.

Kraft und Kampf

Zum Abschluss steht beim Bierkrugstemmen ein weiteres Kräftemessen auf dem Programm. Wer hält das volle Glas mit ausgestrecktem Arm am längsten? Peter zeigt sich beeindruckt, wie lange die Frauen durchhalten. Vanis Vorteil: Sie betreibt Krafttraining. Am Ende gewinnt sie den Bewerb und erhält von Peter einen dicken Schmatzer auf den Mund. Die Salzburgerin Lissi gibt sich dennoch kämpferisch. Sie hofft, dass vielleicht noch an diesem Abend ein weiterer Kuss fällt – allerdings mit ihr.

Nächste Folge von Bauer sucht Frau

Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht? Nächsten Mittwoch (14. Oktober) geht es auf ATV und joyn in die nächste Runde bei „Bauer sucht Frau“.