Spukhäuser, Horror-Lauf und Gruselparty: Halloween in Graz

Ein neues Horrorhaus, eine Laufveranstaltung und Partys für große und kleine Gruselfans: Eine schrecklich-schöne Auswahl von Halloween-Events in Graz.

Es wird heuer schauriger denn je: Zwei neue große Halloween-Events in Graz werfen ihre düsteren Schatten voraus, und dazu wartet eine ganze Reihe von Veranstaltungen für große und kleine Menschen mit Spaß am Schreck.

Zwei „Horrorhäuser“ in Graz und Hausmannstätten

Erstmals steht am Mariahilferplatz heuer nämlich ein „Horror-Haus“. Am Freitag und Samstag, je ab 16 Uhr, steht das „Haus“ – ein temporärer Zeltbau – mit seinen dunklen Gängen für Mutige bereit, schaurige Darstellerinnen und Darsteller jagen den Gästen einen Schreck ein, und überraschende Spezialeffekte kommen auch noch dazu … Eine Altersbeschränkung gibt es trotzdem nicht, empfohlen wird der Gruselspaß aber ab 12 Jahren. Auf www.event-in-graz.at kann man vorab Timeslots buchen.

Eine Art Geisterbahn zum Durchgehen also: Das wird nicht nur in Graz, sondern auch in Hausmannstätten angeboten. Hier öffnet schon zum vierten Mal das „Haunted House“ an der Adresse Adalbert-Stifter-Weg 12 seine Pforten – auch hier mit gruseligen Räumen, dunklen Gängen und Live-Akteuren. Der Zutritt ist heuer ab 10 Jahren erlaubt, aber nur in Begleitung eines Erwachsenen. Etwas außerhalb ist schon drei Tage lang das „Horrormaticum“ in Heiligenkreuz am Waasen aufgebaut, hier gibt es eine eigene Schiene für Kinder.

Sportlich-spaßig: „Halloween-Run“

Wer sich auch zu Halloween ein bisserl sportlich betätigen will, könnte beim ersten „Halloween Run“ in Graz mitlaufen. Beim Spaß-Lauf mit Start um 16 Uhr am Mariahilferplatz steht aber jedenfalls die Grusel-Gaudi im Vordergrund – Zombies, Skelette, Kürbisse und Hexen laufen durch eine Horror-Kulisse, drei Preise gibt es aber auch zu gewinnen.

1 / 27 Beetlejuice gab sich die Ehre © Klz / Nicolas Galani

Rätseljagd und schaurige Führung

Ein „schaurig schöner Abend“ soll eine Spezialführung mit Discover Graz werden, die sich um urbane Mythen und alte Geheimnisse dreht – die wird natürlich auch am Samstag angeboten. Der Schnitzeljagd-Anbieter „Live:Krimi“ hat eine „Halloween-Challenge“ mit 30 Rätselstationen vorbereitet – in Graz wird im gesamten Stadtpark und am Schloßberg gerätselt. Neben der Rätselspannung setzt man hier eher auf märchenhaften Grusel: „Kein Erschrecken, kein Horror“ steht auf der Homepage.

Für kleine Gruselfans

Für Kinder steht im Shopping Nord am Samstag ein buntes Programm bereit – eine Halloween-Zaubershow, gefolgt von einer spannenden Gespenster-Schnitzeljagd und dann noch einer Gruselparty. Der Murpark verwandelt sich am Samstag ebenfalls in eine schaurig-schöne Halloween-Welt – und der beliebte Kinderbuchheld Grüffelo ist persönlich mit dabei. Eine Grusel-Lesenacht in der Stadtbibliothek am Freitag war offenbar heiß begehrt: Die Veranstaltung ist ausgebucht. Im McBEE Studio in der Eggenberger Allee läuft die Pantomimeshow „Hallo, ich bin’s Maria“ frei nach Mira Lobes Kinderbuchklassiker „Das Schloßgespenst“ am Freitag, Samstag und auch noch bis 14. November.

Jede Menge Partys

Halloween-Partys steigen natürlich in praktisch allen Clubs im Raum Graz – beispielsweise im Kottulinsky, das zum „House of Horror“ wird. „Rave in the Cave“, Österreichs größter Halloween-Rave, findet heuer in einer anderen Art Höhle, nämlich am Messegelände, statt. Unter dem Motto „Blood Moon“ gibt es Drum’n’Bass und Techno auf zwei Floors plus eine Outdoor-Area mit wärmenden Feuerstellen – Achtung, es gibt nur noch wenige Restkarten! In der Postgarage steigt die The FAGtory Club Halloween Edition mit dem Dresscode „Kinky Nightmare“, das PPC lädt zum Halloween-Special der „TNGHT“-Reihe und im neuen Univiertel-Club Onyx ist das Clubbing „NØON“ zu Gast. Die Mausefalle zelebriert den Grusel-Feiertag mit „Bloody Fire Shots“ und dem Motto „Hexen, Zauber und viel Schrecken, davor kannst Du Dich in der Mausefalle nicht verstecken.“

Gothic, Dark Wave und Ambient ist bei „Feast for Crows“ im Wakuum zu hören, live ist die Wiener Band Gush Valley mit dabei. Und für alle Unerschrockenen wird auch ein sogenanntes „Schattenritual“ abgehalten.

Grusel auf der Leinwand

Für Kinofans gibt’s am Donnerstag ein Konzert mit den berühmtesten Filmmusiken aus Tim Burtons Welten im Kammermusiksaal (Congress Graz), am Freitag zeigt die Mediathek der Stadtbibliothek das expressionistische Meisterwerk „Das Kabinett des Dr. Caligari“ (bereits ausverkauft!). Der Stummfilm-Klassiker wird mit Livemusik vom Duo SquarEars untermalt. Das Graz Museum zeigt im Rahmen seiner 70er-Jahre-Ausstellung „The Rocky Horror Picture Show“.

Im Rechbauerkino und KIZ Royal läuft je zwei Mal Ken Russells Klassiker „The Devils“ (1971) in Spätvorstellungen. Ulrike Ottingers Vampirfilm „Die Blutgräfin“ ist ebenfalls in mehreren Kinos zu sehen. Das Cineplexx hat am Samstag besonders viele Horrorfilme für Klein („Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld“) und Groß („Resident Evil“, „Obsession“, „Other Mommy“) im Angebot.