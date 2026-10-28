Enkel (9, 12) leisteten Oma nach Sturz mit Scooter Erste Hilfe

Nach dem Unfall ihrer Großmutter in St. Stefan ob Stainz schlugen die Enkeltöchter Alarm und übernahmen die Erstversorgung der 64-jährigen Frau.

Eine 64-jährige Weststeirerin kam mit einem Scooter zu Sturz, ihre Enkel leisteten Erste Hilfe (Sujetbild)

Bange Momente erlebten zwei junge Weststeirerinnen am Mittwochvormittag in St. Stefan ob Stainz. Die beiden Mädchen (9 und 12 Jahre) und deren Oma unternahmen mit einem Scooter eine Testfahrt. Als die 64-jährige Frau an der Reihe war, kam sie aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz. Dabei zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu – einen Helm hatte sie nicht getragen.

Die beiden Enkeltöchter reagierten in dieser Ausnahmesituation vorbildlich: Während eine zum Nachbarn rannte, der einen Notruf absetzte, kümmerte sich die andere um die verletzte Großmutter. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten leisteten die Mädchen ihrer Oma Erste Hilfe. Sie holten Verbandszeug aus dem Wohnhaus und versorgten damit die blutende Kopfwunde notdürftig. Damit die Pensionistin nicht auskühlt, deckten sie sie mit einer ihrer Kinderjacken und einer herbeigeholten Decke zu.

© Grünes Kreuz Das Grüne Kreuz lobt die Courage der beiden Mädchen

Großes Lob

Abgelöst wurden sie von Sanitätern des Grünen Kreuzes, die sich von der Courage der beiden Mädchen tief beeindruckt zeigten. „Was diese beiden Kinder geleistet haben, verdient großen Respekt. In einer Situation, die auch für Erwachsene belastend sein kann, haben sie Verantwortung übernommen, Hilfe organisiert und sich um ihre Großmutter gekümmert. Genau dieses Verhalten wünschen wir uns, wenn Menschen in eine Notsituation geraten“.

Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins UKH Graz gebracht.