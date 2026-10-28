Christbaum-Setzlinge vertrocknet, aber steirische Tannen heuer top

Wassermangel setzte den Christbaum-Setzlingen in der Steiermark heuer zu. Die Auswirkungen sind frühestens in sechs Jahren spürbar.

Christbaumzüchterin und Obfrau Martina Lienhart: Die Auswirkungen der Trockenheit seien frühestens in sechs bis zehn Jahren spürbar.

Für den Christbaum-Saisonauftakt der steirischen Forstwirte ist es noch zu früh. Sicher ist aber, dass die Hitzewellen heuer im Mai, Juni etc. dem Anbau schwer geschadet haben. „Bis zu 90 Prozent der im Frühjahr gesetzten Bäume sind kaputt“, bestätigt die Christbaumbäuerin und Obfrau Martina Lienhart einen Bericht der Steirerkrone. Dem traditionellen Weihnachtsfest mit einem heimischen Christbaum steht aber nichts im Wege. Die Bäume heuer haben die gewohnt hohe Qualität, beruhigt Lienhart. Die Auswirkungen der Trockenheit seien frühestens in sechs bis zehn Jahren spürbar.

Solange braucht es, bis die beliebten Nordmanntannen ausreichend gewachsen sind. Sie kommen grundsätzlich auch mit Trockenperioden zu Rande. „Das sind Pfahlwurzler, die Wurzeln gehen in die Tiefe und ziehen dort das Wasser hinaus“, erläutert die Fachfrau.

Wer heuer im Frühjahr gesetzt hat, der hatte aber Pech. „Für die Setzlinge war es eindeutig zu trocken, das war ganz massiv.“ Nicht nur lokal. Die größeren Anbaugebiete in Hartberg, in der Südoststeiermark oder im Raum Deutschlandsberg litten und leiden an Niederschlagsarmut.

Umstellung der Pflanzung in Richtung Herbst

Gegenmittel? „Ein paar Betriebe haben Auffangbecken angepasst und die Bewässerung verstärkt“, erzählt Martina Lienhart. Oder man stellt von der Frühjahrs- oder Herbstpflanzung um. „Für unseren Anbau im Vulkanland machen wir das schon seit Jahren so.“ Das sei auch etwa in Ungarn üblich, wo die Trockenheit häufig ein Thema ist.

Abseits der Trockenheit ist auch Spätfrost ein „Feind“ der Baumkulturen. Dann würden die betroffenen Bäume gesundgepflegt und gehen später in den Verkauf. Man muss als Land- und Forstwirt eben langfristig planen, so Lienhart.

Laut Hagelversicherung summieren sich die Dürreschäden in der Landwirtschaft heuer auf eine Milliarde Euro.