Steirischer Unternehmer wegen unzähliger Nazi-Postings verurteilt

Der Südweststeirer (50) postete seine Gesinnung in einer WhatsApp-Gruppe und trug sie als Tätowierungen auf der Haut. Das will er jetzt hinter sich lassen.

Eineinhalb Stunden braucht das Geschworenengericht am Straflandesgericht Graz allein, um dem Angeklagten, einem Unternehmer aus der Südweststeiermark (50), alle seine Verstöße gegen das Verbotsgesetz detailliert vorzuhalten. Er hat über Jahre hinweg unzählige einschlägige Bilder mit NS-Bezug über sein Handy in eine von ihm selbst gegründete WhatsApp-Gruppe mit 75 Mitgliedern verschickt. Ein „Highlight“ daraus: ein Hakenkreuz, geformt aus Gewehrpatronen. Er hat in seiner Firma vor anderen die Hand zum Hitlergruß erhoben und eine Naziparole gebrüllt. Er schämt sich sichtlich für das Video. „Ein stolzer Moment“, sagt einer der beisitzenden Richter sarkastisch.

Damit nicht genug: Er hat ein Video gedreht, in dem er von hinten mit nacktem Oberkörper zu sehen ist, während er ein Nazi-Lied grölt. Dabei sieht man seine bildfüllenden Tätowierungen „Ehre“ und „Treue“, eine wenig subtile Anspielung auf die SS-Parole „Unsere Ehre heißt Treue“. Auf seinem Unterschenkel trug er das Tattoo „Eighty-Eight“, 88, das unter Rechtsextremen gebräuchliche Kürzel für „Heil Hitler“. „Ihr ganzer Körper ist eine einzige Propagandafläche“, stellt einer der Richter fest.

Auch wenn der Angeklagte die Verantwortung übernimmt, hat er immer wieder versucht, seine Handlungen zu rechtfertigen. Sie sind durch nichts zu rechtfertigen. — Staatsanwältin

Und er hat Unmengen NS-Plunder angehäuft, einen Dolch mit Hakenkreuz, Weinflaschen, auf deren Etiketten Hitler den „deutschen Gruß“ darbietet, eine Ausgabe von „Mein Kampf“ usw. usf. Einer der Chatpartner war übrigens sein Verteidiger, der ebenfalls ein Foto mit seinen Tätowierungen bekam und zurückschrieb: „Du Nazi!“ Das zu entfernen, werde ihn viel kosten – wie sich zeigt auch einen Prozess. Damalige Antwort des Angeklagten im Chat: „Ich stehe dazu.“ Mehr Bekenntnis zur NS-Gesinnung gehe ja gar nicht, sagt einer der Beisitzer im Geschworenensenat.

Erklären kann der Angeklagte sein „historisches Interesse“ nur mit den Kriegserlebnissen seiner Großväter. „Mich hat nicht Hitler interessiert, sondern der Krieg.“ Aber entschuldigen will er das alles auch nicht mehr. Was er daran faszinierend fand, kann oder will er nicht erklären. „Ich habe heute keine Antwort mehr darauf.“ – „Und damals?“ – „Ich weiß nicht.“ Seine Tattoos hat er inzwischen überdecken lassen. Seine Sammlung habe er nicht zur Schau gestellt, sondern in dem Raum versperrt, in dem auch seine legalen Waffen waren. Aber: „Ich fühle mich schuldig zu allen Anklagepunkten“, sagt er. „Ich bin vom Weg abgekommen.“ – „Ja, auf den rechten.“ Auf den „rechten“, nicht den „richtigen“.

Jetzt wird es hoffentlich schon ein Waffenverbot geben. So jemand wie Sie braucht wirklich keine Waffe. – Ja. — Dialog Richter – Angeklagter

„Sie waren ja voll drinnen in der Szene“, stellt einer der Richter fest. – „Ja, und ich bin auch voll ausgestiegen.“ Das allerdings erst, als bei ihm Ende 2024 eine Hausdurchsuchung das reiche Beweismaterial zutage gefördert hatte. Gerade für solche Fälle sei das Verbotsgesetz wichtig, erklärt ihm das Gericht: „Es hat nicht mit den Konzentrationslagern begonnen, sondern mit genau solchen Bildern und solchen Parolen.“

Schwarzer Humor oder Verhetzung

Angeklagt ist er auch wegen Verhetzung, weil er Cartoons postete: Auf einem ist etwa ein Mann mit Baseballschläger zu sehen, dazu der Text: „Werde Abschiebehelfer. Dein Land braucht dich.“ Karikaturen, die er verschickte, und die laut Anklage zu Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt haben, sieht er als schwarzen, aber nicht verhetzenden Humor: „Ich habe selbst Freunde, die homosexuell sind.“

Am Ende erklären Staatsanwältin und Verteidiger den Geschworenen, dass die Fragen nach der Schuld in Sachen Verbotsgesetz „mit Ja zu beantworten sein werden“. Dem Angeklagten bleibt nur, sein Geständnis (bis auf die Verhetzung) zu wiederholen und sich zu entschuldigen: „Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut und dass es nicht mehr vorkommen wird. Ich bin froh, wenn das Thema abgeschlossen ist.“

Der Schuldspruch der Geschworenen wegen der Verstöße gegen das Verbotsgesetz ist Formsache. Vom Vorwurf der Verhetzung gibt es aber einen Freispruch. Das Schwurgericht verhängt als Zusatzstrafe zu zwei anderen Verurteilungen – insgesamt neun Monate bedingt – unter anderem wegen eines Suchtgiftdeliktes weitere sieben Monate bedingt und eine Geldstrafe – noch nicht rechtskräftig.