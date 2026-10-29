Das Bundesschulzentrum Deutschlandsberg ist in die Jahre gekommen – ein Umbau überfällig. Warum nun auch ein Neubau im Raum steht und der erste Schulleiter der HTL.

Kommt er überhaupt noch? Diese Frage stellen sich mittlerweile viele Weststeirer, wenn es um den geplanten Umbau des Bundesschulzentrums Deutschlandsberg geht. Bereits vor Jahren wurde das Projekt groß angekündigt, 2023 Pläne präsentiert, Reden geschwungen und in die Kamera gelächelt.

Ein Baustart stand 2025 im Raum, daraus wurde rasch 2026/27, dann erstes Quartal 2029 und schließlich war vom letzten Quartal 2029 die Rede. Der Architektenwettbewerb war für das dritte Quartal dieses Jahres geplant gewesen. Passiert ist nichts.

Kaum Platz

Für das in die Jahre gekommene Bildungsgebäude wird es eng. „Unsere verschiedenen Schultypen wachsen, das ist zwar erfreulich, aber auch ein Problem. Wir platzen aus allen Nähten“, zeigt Dietmar Theußl, Hausverwalter des Bundesschulzentrums, auf. Neben dem BG/BORG, dessen Unterstufe nach wie vor ausgelagert ist, befinden sich im Schulzentrum auch noch HLW, FW, HAK, HAS und die HTL.

© Strametz Dietmar Theußl ist Hausverwalter des Bundesschulzentrums und Direktor des Gymnasiums Deutschlandsberg

„Ich kann keinen Raum für eine weitere Direktion oder weitere Klassen herzaubern. So kann es nicht weitergehen“, findet Theußl klare Worte. Selbst er als Hausverwalter bekomme keine Information, wie es um das Umbauprojekt der Schule steht.

Neubau steht im Raum

Auf Anfrage bei der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Eigentümer des Schulgebäudes, heißt es, dass die Architektenausschreibung auf das erste Quartal 2027 verschoben worden sei. Warum? Das statische Gutachten musste laut Bernd Wiltschek, Leiter des Unternehmensbereichs Schulen bei der BIG, aktualisiert und verfeinert werden. Neben der Option des Umbaus stehe nun auch die Möglichkeit eines Neubaus am Schulgelände im Raum. Diesbezüglich wolle man sich mit der Stadtgemeinde Deutschlandsberg besprechen. „Sollte es tatsächlich zu einem Neubau kommen, könnten die Schüler bis zur Fertigstellung im aktuellen Gebäude bleiben“, erklärt Wiltschek.

Baustart viertes Quartal 2029

Vom Zeitplan her sollte sich nichts ändern, wie er versichert. Somit soll der Baustart im vierten Quartal 2029 erfolgen. Die Eröffnung ist nach wie vor im ersten Quartal 2032 geplant.

© KLZ / Barbara Mikschofsky Bürgermeister Josef Wallner betont die Dringlichkeit eines „ordentlichen Gebäudes“ für das Bundesschulzentrum

„Wir haben eines der größten Schulzentren Österreichs, da benötigen wir dringend ein ordentliches Gebäude, egal ob um- oder neugebaut“, sagt Bürgermeister Josef Wallner. Die Stadt habe großes Interesse daran, dass das Projekt in die Gänge kommt.

Er ist der erste Schulleiter der HTL Deutschlandsberg

Bereits Fahrt aufgenommen hat indes die eigenständige HTL in Deutschlandsberg. Markus Smole wurde laut Oliver Kölli, Leiter der Bildungsregion Südweststeiermark, mit der Schulleitung betraut. Er baue nun die Schule auf. „Im Schuljahr 2027/28 werden die ersten Schüler an der eigenständigen HTL erstmals aufgenommen werden“, erklärt Kölli. Anmelden kann man sich ab Februar.

1 / 2 Markus Smole wurde mit der Schulleitung betraut und ist nun für den Aufbau der HTL verantwortlich © Privat

Bis dahin laufen die Aufbauarbeiten und Werbung für die Schule laut Smole auf Hochtouren. „Meine Vision ist es, den bestmöglichen Unterricht zu bieten. Es wird eine coole Sache“, sagt der 49-Jährige. Der Wahl-Weststeirer und interimistische Leiter unterrichtet Darstellende Geometrie und Mathematik, ist Administrator der HLW und initiierte gemeinsam mit einem Kollegen die österreichweite Lernplattform Eduvidual.at.