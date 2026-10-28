Streit wegen Brustvergrößerung der Ex: Freund mit Küchenmesser verletzt

Vier Monate bedingte Haft für eine 24-Jährige, die in Villach ihren Freund mit einem Messer verletzt hatte und nun eine Therapie macht.

Eine 24-jährige slowenische Staatsbürgerin mit bosnischen Wurzeln musste sich am Mittwoch am Landesgericht verantworten. Sie soll in der Nacht des 3. Mai in der gemeinsamen Wohnung in Villach ihren 37-jährigen Lebensgefährten, ebenfalls slowenischer Staatsbürger mit bosnischen Wurzeln, mit einem Brotmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern verletzt haben. Sie soll mehrmals mit dem Messer auf dessen bekleideten Oberkörper zugestochen und ihn auch teilweise getroffen haben. Laut Staatsanwaltschaft habe sie versucht, ihm dabei eine schwere Körperverletzung zuzufügen. Der Angeklagten drohten bis zu zwei Jahre Haft.

Vor Richterin Claudia Bandion-Ortner bekannte sich die 24-Jährige am Mittwoch nicht schuldig. Ihr Freund habe sie zuvor zu Boden gedrückt und gewürgt. Sie habe in Notwehr gehandelt, erklärte sie. Danach habe sie sich im Schlafzimmer eingesperrt, wo sie Bier getrunken und ihre Medikamente genommen hatte: „Damit ich wieder runterkomme.“ Die Polizei rief sie selbst am nächsten Morgen, weil sie gefürchtet hatte, ihr Freund würde sie nicht gehen lassen. Bei ihrer Einvernahme gegen 8 Uhr früh wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Weiterhin ein Paar

Nachdem die Angeklagte und ihr Freund ausgesagt hatten, war für Bandion-Ortner geklärt: Die beiden sind auch heute noch ein Paar. Die 24-Jährige befindet sich seit drei Monaten in Reha, wo sie gegen ihre Alkoholsucht behandelt wird. Ihr Freund erklärte, er wolle keine Anzeige erstatten und auch kein Schmerzensgeld: „Wenn sie trinkt, ist sie nicht mehr sie selbst.“ Gewürgt habe er sie nie, er habe nur versucht, sie festzuhalten, damit sie sich beruhige. Er kenne ihre Probleme, aber sie seien weiterhin zusammen.

Brustvergrößerung der Ex-Freundin

„Aber wie kam es zum Streit und was wollte sie mit dem Messer?“, fragte die Richterin. Auslöser seien die Brüste der Ex-Freundin gewesen: „Sie hatte Gerüchte gehört, ich hätte ihr eine Brustvergrößerung gezahlt. Aber das war alles erlogen, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Ex.“ Der Streit, der zunächst lauthals ausgefochten wurde, artete in einen Raufhandel aus. Die 24-Jährige lief in die Küche, der Freund versuchte, sie von hinten festzuhalten. Sie nahm ein Messer und fuchtelte damit herum und verletzte dabei den Mann sogar am Rücken.

Die schlimmsten Verletzungen sind dadurch entstanden, dass er versucht habe, ihr das Messer aus der Hand zu nehmen, erklärt der 37-Jährige: „Ich habe die Klinge gepackt, wollte ihr das Messer so entreißen und habe mich dabei geschnitten. Ich glaube nicht, dass sie mich wirklich verletzen wollte, aber wenn sie trinkt, ist sie leider unberechenbar.“

Urteil

Richterin Bandion-Ortner verurteilte die Frau zu vier Monaten bedingter Haft, ausgesetzt auf eine Bewährungszeit von drei Jahren: „Eine Notwehrsituation sehe ich nicht, aber auch keinen Vorsatz einer schweren Körperverletzung. Mildernd sind Ihre bisherige Unbescholtenheit und dass Sie sich nun in Therapie wegen Ihrer Alkohol- und Aggressionsprobleme befinden. Erschwerend ist der Gebrauch einer Waffe zu werten. Bitte passen Sie in Zukunft auf, das hätte schlimm enden können.“

Die Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.