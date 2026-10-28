Schüler (14) nach fatalem Ausweichmanöver auf der Intensivstation

Anrainer wollte Moped-Spritztour dreier Jugendlicher beenden: 14-Jähriger versuchte auszuweichen, stürzte aber schwer und liegt nun auf der Intensivstation.

Drei Jugendliche (14 und 15 Jahre) brausten am Dienstag mit Mopeds durch Seiersberg-Pirka. Ein 61-Jähriger wollte sie offenbar anhalten. Fatal: Während zwei Lenker ausweichen konnten, stürzte ein 14-Jähriger schwer. Er wurde auf die LKH-Uniklinik Graz gebracht und liegt seither auf der Intensivstation.

Die Teenager besaßen zum Teil keine Lenkberechtigung oder Zulassung für ihre Mofas bzw. Motocross-Bikes. Das hielt sie aber nicht von einer Spritztour ab, die sie gegen 13 Uhr auch durch den Anton-Wildgans-Weg in Seiersberg-Pirka führte. Doch ein 61-Jähriger stellte sich, so die Polizei, auf die Fahrbahn, um das Trio (aus Graz Umgebung) anzuhalten.

Intensivstation

Zwei Burschen (14, 15) konnten dem Mann ausweichen bzw. noch abbremsen und fuhren weiter. Der dritte, ein 14-Jähriger, aber kam beim Ausweichmanöver zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der 61-Jährige rief die Rettung, die den Gestürzten auf die LKH-Uniklinik brachte. Dort musste er auf die Intensivstation.

Die Landespolizeidirektion meldete, dass der 14-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besaß. Zudem war sein Bike nicht zugelassen. Auch der zweite 14-Jährige besaß weder eine gültige Lenkberechtigung noch eine Zulassung. Der 15-Jährige war hingegen ohne Nummernschild unterwegs. Unterwegs waren die Teeanger mit Mofas/Motorrädern Marke Husqvarna und Beta.

Mopedfahrer angezeigt

Alle drei Jugendlichen werden angezeigt. Ermittelt wird zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.