„Das ist ein Anschlag auf die Unabhängigkeit der ASVK“

Hat die Kritik an der Grazer Altstadtsachverständigenkommission nicht ihre Berechtigung – etwa der Unmut über die langen Verfahrensdauern ...?

Jede Institution muss immer wieder evaluiert werden, dagegen ist nichts zu sagen. Die langen Verfahren haben aber nichts mit der Kommission zu tun, sondern damit, dass das Land die Geschäftsstelle über Jahre personell ausgehungert hat. Dort entstehen Verzögerungen. Das ist typisch österreichisch, man schafft ein gutes Gremium und gibt nicht die nötigen Ressourcen dafür frei. In den meisten Fällen kommt die einseitige Kritik ja von Bauwerbern, deren Vorhaben abgelehnt worden sind. Das bedeutet aber nicht, dass die Kommission in Frage zu stellen ist. Woran man den Erfolg der jahrzehntelangen Arbeit dieses Gremiums am besten sieht. Gehen Sie einmal aus einer Altstadtschutzzone heraus auf die andere Straßenseite, wo sie nicht gilt: Dann sehen Sie, wie die Kontrolle der ASVK und der Stadt in den Schutzzonen eine sehr hohe städtische, baukulturelle Qualität erhalten hat. Da sind Einzelfälle unerheblich, da geht es um ein höheres Gut im öffentlichen Interesse. Die ASVK und ihr Erfolg sind auch ein wesentlicher Punkt für den Welterbetitel gewesen. Höhlt man die ASVK so aus, erschüttert man das Fundament fürs Welterbe.