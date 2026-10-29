„Das ist ein Anschlag auf die Unabhängigkeit der ASVK“
Der Grazer Architekt Christian Andexer (68), lange Jahre in den Altstadtkommissionen von Graz und Salzburg tätig, ist besorgt um das „Fundament des Welterbetitels“.
Herr Andexer, Sie sind als langjähriges Mitglied der Altstadtschutzkommissionen von Graz und Salzburg, wo Sie auch Vorsitzender waren, ein exzellenter Kenner der Materie. Wie ist denn die SVK in Salzburg aufgesetzt?
Christian Andexer: In der Sachverständigenkommission in Salzburg entsenden Stadt und Land je zwei Mitglieder, eines kommt vom Bundesdenkmalamt hinzu. Das Gesetz ist in ähnlicher Zeit entstanden wie die Grazer Altstadtsachverständigenkommission, die ja eine Folge der Kampagne der Kleinen Zeitung gewesen ist. Damals war die Zeit reif, weil die Zerstörung der Altstädte durch Bauprojekte eine reale Gefahr gewesen ist.
Salzburg hat ein kleineres Gremium, Stadt und Land entsenden, das Bundesdenkmalamt ist an Bord. Das klingt, als lehnte sich die Reform in Graz an das Salzburger Modell an?
Naja, die Stärken in Salzburg sind andere. Dort wechseln nie alle Mitglieder gleichzeitig, sondern um zwei Jahre versetzt, um die Expertise und Kontinuität sicherzustellen. Die Gutachten kommen auch nicht aus der Kommission, sondern werden von vier angestellten Architekten in der Geschäftsstelle des Landes erstellt. Die Gutachten kommen mit großer Rechtshaltigkeit und eben auch Kontinuität aus einer Hand. Die Leitlinien und Entscheidungen für die Gutachten kommen aus der Kommission. Die Stadt Salzburg folgt eigentlich grundsätzlich diesen Expertisen, wenn natürlich auch Gegengutachten der Bauwerber möglich sind. In Salzburg hat es auch nie einen Altstadtanwalt gebraucht, um das System zu stützen.
Die ASVK-Reform
Hat die Kritik an der Grazer Altstadtsachverständigenkommission nicht ihre Berechtigung – etwa der Unmut über die langen Verfahrensdauern ...?
Jede Institution muss immer wieder evaluiert werden, dagegen ist nichts zu sagen. Die langen Verfahren haben aber nichts mit der Kommission zu tun, sondern damit, dass das Land die Geschäftsstelle über Jahre personell ausgehungert hat. Dort entstehen Verzögerungen. Das ist typisch österreichisch, man schafft ein gutes Gremium und gibt nicht die nötigen Ressourcen dafür frei. In den meisten Fällen kommt die einseitige Kritik ja von Bauwerbern, deren Vorhaben abgelehnt worden sind. Das bedeutet aber nicht, dass die Kommission in Frage zu stellen ist. Woran man den Erfolg der jahrzehntelangen Arbeit dieses Gremiums am besten sieht. Gehen Sie einmal aus einer Altstadtschutzzone heraus auf die andere Straßenseite, wo sie nicht gilt: Dann sehen Sie, wie die Kontrolle der ASVK und der Stadt in den Schutzzonen eine sehr hohe städtische, baukulturelle Qualität erhalten hat. Da sind Einzelfälle unerheblich, da geht es um ein höheres Gut im öffentlichen Interesse. Die ASVK und ihr Erfolg sind auch ein wesentlicher Punkt für den Welterbetitel gewesen. Höhlt man die ASVK so aus, erschüttert man das Fundament fürs Welterbe.
Warum wird von den Altstadtschützern deren Reform durch die Landesregierung nun so kritisch gesehen?
Was das Grazer Gremium so besonders macht, ist einerseits die interdisziplinäre Zusammensetzung aus Kunsthistorikern und Architekten, die von der Uni Graz und der TU Graz entsandt werden. Andererseits wählen die Mitglieder, die auch von Stadt, Land, der Wirtschaftskammer und der Ziviltechnikerkammer nominiert werden, die Vorsitzenden selbst aus ihrer Mitte. Das garantiert die Unabhängigkeit des weisungsfreien Gremiums. Und diese wiederum macht die ASVK zu einem glaubhaften Akteur, der auch für die Welterbe-Hüter ein wichtiges Gegenüber ist.
Zur Person
Und das sehen Sie in Gefahr?
Wenn jetzt die Stadt ein Mitglied, das Land zwei – und damit den Vorsitz und die Stellvertretung – bestimmt, und Städte-, wie auch Gemeindebund hier eine Person entsenden, ist das meiner Meinung nach ein Anschlag auf die Unabhängigkeit. Das Bundesdenkmalamt, das nun das sechste Mitglied nominieren soll, ist ja in der Vergangenheit aus der ASVK herausgegangen. Damals ist dann die Wirtschaftskammer als entsendende Institution nachgerückt. Ganz insgesamt sieht das nach dem Zugriff der Politik aus, die das Gremium unter Kontrolle bringen will. Und da kann schon Systemkorruption entstehen.
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) unterstreicht, er wolle keinesfalls den Schutz der Altstadt schwächen. Die externen Sachverständigen, die künftig – wie im Ortsbildgesetz außerhalb von Graz – diese Gutachten erstellen, seien auch Experten. In strittigen Fällen komme die Kommission weiter zum Einsatz ...
Ja, aber ob sie zum Zug kommt, entscheidet die Stadt. Die Kommission ist durch diese Gesetzesänderung doch weitgehend zahnlos, eben kein richtiger Akteur im Altstadtschutz mehr. Die Beratungen und Empfehlungen, für die die ASVK künftig noch zuständig sein soll, das sind doch bitte reine Alibifunktionen.
Was ist Ihre konkrete Befürchtung?
Die Grazer Altstadtkommission wird so zu einem von politischen Institutionen bestimmten, erstarrenden Gremium. Das Welterbe ist wichtig für die Identität der steirischen Landeshauptstadt und hat gerade auch im Wettbewerb mit anderen Mittelstädten Europas eine große Bedeutung. Ich bin in Sorge, dass dies auf dem Spiel steht. Damit Sie mich nicht missverstehen: Die Politik, der Gesetzgeber kann natürlich Gesetze evaluieren und ändern. Aber hier geht es um ein jahrzehntelang erfolgreich erprobtes Gremium, das man schwächt. Und ich finde es auch bedauerlich, dass wir uns wieder einmal selbst schlecht machen, statt das Gute zu erkennen und zu verbessern.