Eislaufplatz und Lichterweg: Neues Weihnachtsdorf am Faaker See

Ein Weihnachtsdorf mit Lichterweg, Eislaufplatz und Kinderprogramm soll die Zeit vor Weihnachten im Dorfhotel Schönleitn in Oberaichwald beleben.

Wo sonst Urlauberinnen und Urlauber zwischen den alten Bauernhäusern zu ihren Appartements gehen, können ab 19. November auch Einheimische einem Lichterweg folgen, eislaufen, Glühwein und Glühmost trinken oder mit ihren Kindern Weihnachtskekse backen. Eigentümerin Michaela Tiefenbacher lässt ihr Hoteldorf in Oberaichwald heuer nämlich in ein Weihnachtsdorf verwandeln, das auch Tagesgästen aus der Umgebung offensteht.

© KK/Dorfhotel Schönleitn, KI bearbeitet Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm soll die Zeit bis Weihnachten verkürzen

Die Idee entstand im vergangenen Jahr aus einer Frage, die für Tiefenbacher auch eine ganz praktische Bedeutung hat: Wie lässt sich das Hotel mit seinen 93 Appartements, Platz für mehr als 300 Gäste und dem großen gastronomischen Angebot auch in der ruhigeren Zeit zwischen Herbst und Weihnachten wirtschaftlich betreiben? Tiefenbacher setzte auf den Advent. Mit seinen alten Bauernhäusern bietet das Dorf die perfekte Kulisse, um sich in ein „einzigartiges Weihnachtsdorf“ zu verwandeln. Also startete die Unternehmerin die Recherche, besuchte diverse Weihnachtsmärkte: „Dort habe ich mir Inspirationen geholt“, erzählt sie. Im Jänner begann dann die Planung für Schönleitn und schnell wurde aus der Idee für das Weihnachtsdorf ein persönliches Herzensprojekt.

Vom Dorfplatz bis zur Waldterrasse

Wer das Weihnachtsdorf betritt, kommt zunächst auf den Dorfplatz. Dort sind eine Bar und eine Eislauffläche mit Schlittschuhverleih vorgesehen. Von hier führt ein Lichterweg bis hinauf zur Waldterrasse, wo schließlich eine Lichterinstallation steht, die so groß sein wird, dass sie sogar von Drobollach aus zu sehen sein wird.

Für die Gestaltung arbeitet das Unternehmen mit der Beleuchtungsfirma MK Illumination aus Innsbruck zusammen. Neben leuchtenden Weihnachtsbäumen werden auch überdimensionale Waldtiere Teil des Lichterwegs sein. Bei aller Freude an den Installationen habe Tiefenbacher auch auf den Energieverbrauch geachtet, betont sie. Verwendet werden LED-Lichter, die täglichen Stromkosten für die Beleuchtung werden mit zehn bis zwölf Euro beziffert.

© KK/Dorfhotel Schönleitn, KI bearbeitet Entlang des Lichterweges durch das Dorf warten diverse Waldtiere auf die Besucherinnen und Besucher

Auch in den Häusern wird Platz für den Advent geschaffen. Kinder können dort an Märchenstunden teilnehmen, basteln, sich schminken lassen oder einen Brief ans Christkind schreiben. Dazu kommen „Bibis Weihnachtsbackstube“, ein Streichelzoo, Fackelwanderungen und ein Besuch des Christkinds. Auf dem Dorfplatz wechseln sich Musik, Chorgesang und Lesungen ab und auch Perchten und Nikolaus sind angekündigt.

Das Weihnachtsdorf Das Weihnachtsdorf Schönleitn öffnet vom 19. November bis 23. Dezember bei freiem Eintritt. Der Lichterweg ist täglich ab 16 Uhr zugänglich. Das Rahmenprogramm findet von Donnerstag bis Sonntag sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember jeweils ab 16 Uhr statt. Weitere Infos unter dasweihnachtsdorf.at

Die Nachfrage ist groß

Mit dem Weihnachtsdorf sollen Menschen aus der Umgebung genauso angesprochen werden wie Urlaubsgäste. Bei den Buchungen zeige sich diesbezüglich bereits eine Veränderung, erzählt Tiefenbacher: Vor allem aus dem Grazer Raum würde man vermehrt Buchungen wahrnehmen, darunter viele Erstbesucher: „Das ist sicherlich auf die Koralmbahn zurückzuführen.“ Der Dezember und die Wochenenden im Advent seien schon gut gebucht. Ein anderes Angebot richtet sich an regionale Firmen, die ihre Weihnachtsfeier einmal anders erleben möchten: „Erst ein Aperitif auf unserem Christkindlmarkt, danach gemeinsam essen und bei Bedarf bei uns im Dorf übernachten.“

© Helmuth Weichselbraun 2011 übernahm Michaela Tiefenbacher die Dorfhotels Seeleitn und Schönleitn vom TUI-Konzern und führt seither unter dem Namen Naturel Hotels die größten eigentümergeführten Hotels Kärntens

Dass Schönleitn den Charakter eines Bauerndorfes hat, geht übrigens auf den Kärntner Baumeister Robert Rogner zurück. Er kaufte leer stehende Bauernhäuser und alte Hütten auf, um deren Holz für Ferienanlagen zu verwenden. Das erste Hoteldorf, Seeleitn, eröffnete 1978, später folgte Schönleitn. Nach der Übernahme durch die TUI kamen die beiden Dörfer 2011 wieder in Kärntner Besitz. Heute gehören sie Tiefenbacher und werden unter dem Namen Naturel Hotels und Resort geführt.