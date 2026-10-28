Vorfreude in Südösterreich auf Papstbesuch beim Nachbarn

Papst Leo XIV. würde 2027 oder 2028 nach Slowenien kommen. Das sagte Sloweniens Staatspräsidentin nach ihrer Audienz in Rom.

Da spitzten die österreichischen Katholiken, allen voran jene in der Steiermark und Kärnten, die Ohren. Gleichsam „vor ihrer Haustüre“ könnte Papst Leo XIV. in den nächsten beiden Jahren zu Besuch sein. Konkret: in Slowenien. Denn laut Staatspräsidentin Nataša Pirc Musar habe ihr das Kirchenoberhaupt einen Slowenien-Besuch innerhalb der kommenden beiden Jahre zugesagt. Das erklärte Musar nach einer Papst-Audienz in Rom.

Die Präsidentin erinnerte darin, dass seit dem ersten Besuch von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) in Slowenien 30 Jahre vergangen sind. Im Jahr 2027 begehen Slowenien und der Heilige Stuhl zudem den 35. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

Bischofskonferenz: „Außergewöhnliches Ereignis“

„Ein Papstbesuch ist immer ein außergewöhnliches Ereignis, nicht nur für die katholische Kirche, sondern für das ganze Land und die gesamte Gesellschaft“, freute sich Sloweniens Bischofskonferenz-Vorsitzender Andrej Saje über die Nachricht. Eine Bestätigung des Vatikan gibt es aber noch nicht.

Finanzskandal von Slowenien

Auch der Ort und das Programm stehen noch nicht fest. Wird es die Erzdiözese Ljubljana sein? Oder jene in Maribor? Letztere hat ja einen guten Draht zur Diözese Graz-Seckau. Dort half man nach dem Finanzskandal in Slowenien tatkräftig mit, aus dem roten Zahlen zu kommen.

Johannes Paul II. war der einzige Papst, der Slowenien seit der Unabhängigkeit des Landes besucht hat. Er war zwei Mal, in den Jahren 1996 und 1999, zu Gast.