Transport von Minibagger in St. Martin von Polizei beendet

Ein Steirer fuhr mit einem kaum gesicherten Minibagger am Anhänger zu schnell durch St. Martin im Sulmtal. Polizei entdeckte diverse Mängel.

Dass der Lenker mit dem Minibagger am Anhänger mit 70 km/h im Ortsgebiet zu schnell gefahren ist, das war offensichtlich. Doch als eine Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Deutschlandsberg am Dienstag auf der B74 im St Martin im Sulmtal den Transport anhielt, wussten die Beamten noch nicht, wie viele Mängel sie entdecken sollten.

Denn bei der technischen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der transportierte Minibagger auf dem Anhänger völlig ungesichert war. Blinker, Rücklicht und Bremsleuchten funktionieren nicht. Noch dazu war das Auflaufbremssystem des Anhängers mangelhaft.

Mängel

Kurzerhand wurde dem 66-jährigen Lenker (aus dem Bezirk Leibnitz) die Weiterfahrt untersagt. Das Kennzeichen des Anhängers wurde ihm abgenommen. Der Lenker wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.