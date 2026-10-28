Trainereffekt hat sich beim WAC kein schneller eingestellt, die Wölfe verloren in Liga und Cup je 0:1. Manfred Schmid hat damit gerechnet.

„Das ist unfassbar bitter“, seufzte Donis Avdijaj nach dem 0:1 im ÖFB-Cup bei Zweitligist Wels. Gemeinsam mit Dominik Fitz hatte der Offensivmann beim Cup-Aus gekurbelt und gekurbelt, hohen Ball um hohen Ball in den Sechzehner der Oberösterreicher befördert, doch keiner traf den Kopf der zahlenmäßig stark bestückten Offensivreihe auch nur einmal so, dass daraus der Ausgleich gefallen wäre. „Es war am Ende einfach nicht gut genug“, so die bittere Bilanz. Noch bitterer: Den letzten Sieg nach 90 Minuten gab‘s im ersten Ligaspiel im August, den letzten Erfolg überhaupt am 6. September im Elferschießen in Parndorf.

In den letzten 363 Spielminuten wurde kein Tor erzielt, sechs Pleiten in Folge stehen seit Parndorf auf dem Zettel. „Ich wusste, dass es nicht von heute auf morgen geht. Das Spiel hat gezeigt, wir haben viel Arbeit“, sagte ein vor allem von Hälfte eins „riesig enttäuschter“, aber am Ende gefasster Trainer Manfred Schmid.

Thomas Silberberger und Schmid sprachen nicht über die Lage

Wäre zumindest ein Tor innerhalb der 90 Minuten gelungen, und das wäre gemäß Spielverlauf nicht unverdient gewesen, hätte er sich vielleicht zu den Umstellungen ab Minute 36 (von Dreier- auf Viererkette, Verhounig für Schwarz, Kitz von der Sechs auf die Außenbahn, später Piesinger für Diabate) gratulieren lassen können. Andererseits: „Das ist keine Frage des Systems, sondern eine der Bereitschaft. Wie gesagt: Viel Arbeit.“ Kontakt zu Vorgänger Thomas Silberberger gab es übrigens nicht, aber: „Ich schätze ihn als Trainer sehr, mag ihn auch. Wir haben uns aber immer nur an der Seitenlinie getroffen“, so Schmid.