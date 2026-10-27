Unfall mit mehreren Pkw auf der A2: Frau schwer verletzt

Die A2 war am Dienstagnachmittag fast eine Stunde gesperrt. Grund war ein schwerer Unfall mit Rettungshubschrauber-Einsatz.

Auf der A2 im Raum Raaba-Grambach ist es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge gekommen. Eine Pkw-Lenkerin wurde dabei schwer, eine weitere leicht verletzt.

Am Unfallort war eine Baustelle der Autobahnmeisterei gerade aufgeräumt worden. Abgesichert war sie auf dem dritten Fahrstreifen mit einem Lkw mit Anpralldämpfer.

Zwei Lenkerinnen

Wie die Polizei berichtet, wollte ersten Erhebungen zufolge eine Pkw-Lenkerin (42, aus Wien), die auf dem dritten Fahrstreifen unterwegs war, dem Lkw ausweichen. Sie hielt an und wollte auf den zweiten Streifen wechseln. Eine nachkommende Pkw-Lenkerin (20, aus Graz) übersah das vor ihr stehende Fahrzeug und den Lkw aber. Es kam zur Kollision.

1 / 3 Der Rettungshubschrauber im Anflug © Feuerwehr Feldkirchen bei Graz

Durch den Anprall wurde der Pkw der 42-Jährigen gegen den Absicherungs-Lkw geschoben und beide Fahrzeuge auf den zweiten Fahrstreifen geschleudert. Dabei kam es noch zum Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw, gelenkt von einer 35-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Rettungshubschrauber-Einsatz: A2 gesperrt

Die 42-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Die 35-Jährige unterzeichnete vor Ort einen Revers.

Die A2 war in Fahrtrichtung Wien bis etwa 15.50 Uhr zur Gänze gesperrt. Gegen 16.10 Uhr waren wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.