Nur rot-weiß-roter Wein im G‘spritzten: schlechte Chancen für patriotischen Vorstoß

Eine Initiative will dafür sorgen, dass nur noch österreichischer Wein im „G‘spritzten“ drinnen sein darf. Das ist typisch österreichisch und nicht sehr realistisch.

Wenn es so etwas wie ein österreichisches Nationalgetränk geben sollte, dann kommt der G‘spritzte dem ziemlich nahe. Rund 500 Millionen Gläser werden schätzungsweise von dem typischen Mischgetränk aus (meistens) Weißwein und Soda- oder Mineralwasser pro Jahr zwischen Neusiedler und Bodensee konsumiert. Um den hohen Stellenwert zu unterstreichen, wird in der heimischen Weinbezeichnungsverordnung detailliert festgelegt, wann sich ein „weinhaltiges Getränk“ nun „G‘spritzter“, „Gespritzter“ oder auch einfach nur „Spritzer“ nennen darf.

Rechtzeitig zum Nationalfeiertag haben nun Johannes Schmuckenschlager, Weinbaupräsident Österreichs und Europas, und Wein-Burgenland-Chef Herbert Oschep eine Initiative via „Kronenzeitung“ gestartet. Die Bundesregierung solle dafür sorgen, dass im G‘spritzten künftig nur Wein aus Österreich im Glas sein darf. „Wenn man in einem Weinland wie Österreich einen Spritzer bestellt, erwartet man sich selbstverständlich Wein aus Österreich. Dieser Erwartung müssen wir nachkommen“, wird Schmuckenschlager dort zitiert. Ein Rechtsgutachten, das die Umsetzbarkeit der Forderung belegen soll, ist bereits beauftragt.

Ein perfekter G‘spritzter Kommt zuerst der Wein oder das Wasser? Das ist, wie meistens im Leben, eine Geschmacksfrage. Drei von vier Spritzer-Trinkern geben erst das Wasser und dann den Wein ins Glas, das hat eine Erhebung der ÖWM ergeben. So hält es meistens auch die Gastronomie. Als „Basis“ braucht es einen reschen Wein mit viel Säure. In der Regel stehen Grüne Veltliner und Welschrieslinge ganz oben auf der Liste. Bei der Frage, welcher dieser beiden nun der Favorit ist, zeigt sich ein in dieser Deutlichkeit doch überraschendes Bild: Ganze 75 Prozent setzen auf Grünen Veltliner, 25 Prozent auf den Welschriesling. Laut Gesetz muss das Verhältnis von Soda oder Mineral 50:50 betragen. Weniger Wein darf es nur beim Sommerg‘spritzten sein.

Einer der ersten, die auf diesen Zug aufsprangen, war wenig überraschend Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Oschep war bis 2025 dessen Büroleiter in der Landesregierung. Auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zählt zu den Unterstützern: „Ich kann diesem Vorschlag persönlich viel abgewinnen. Für die österreichische Weinbranche wäre das ein positiver Impuls. Das Gutachten werden wir, sobald es auf dem Tisch liegt, juristisch prüfen lassen und ausloten, was gesetzlich machbar ist. Wir sind dazu mit der Weinbranche im engen Austausch“, sagt Totschnig zur Kleinen Zeitung.

Hinter vorgehaltener Hand winkt man in der Koalition ab

Der Hintergrund für den Vorstoß liegt auf der Hand: Die heimische Weinwirtschaft leidet unter den veränderten Trinkgewohnheiten. Ganz generell, aber vor allem die Jüngeren trinken immer weniger Alkohol. Seit den 1990er-Jahren ist der Konsum von Wein und Bier um rund ein Viertel gefallen. Das trifft auch die heimischen Winzer.

Trotzdem ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der Wunsch je Gesetz wird. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das beschließen“, heißt es zur Kleinen Zeitung hinter vorgehaltener Hand aus den Reihen der Koalition. Das würde auch nicht zum selbst gesteckten Ziel passen, die Unternehmen von unnötiger Bürokratie und Vorschriften zu entlasten. Und zudem dürfte der Anteil ausländischer Weine im heimischen G‘spritzten ziemlich überschaubar sein.