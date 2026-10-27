Südlichster Polizeiposten Österreichs in Kärnten neu eröffnet

Aufgrund mangelnder Barrierefreiheit übersiedelte die PI Bad Eisenkappel in das adaptierte Erdgeschoss des ehemaligen Hotels Obir, das zuvor 20 Jahre leer stand.

Bereits seit Ende Juni versehen die fünf Beamten und die Beamtin der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel/Železna Kapla ihren Dienst in den neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Hotel Obir. Dort hat der Eigentümer Richard Piroutz im Erdgeschoss eine Fläche von rund 220 Quadratmetern mit einem separaten Eingang in Richtung Hauptplatz samt einer Garage adaptiert. Die mit einer Sicherheitsschleuse ausgestattete Dienststelle verfügt über mehrere Bürokanzleien, einen Parteien- und einen Sozialraum sowie Sanitärräumlichkeiten.

Erster Platz im Vertrauensindex

Bei der offiziellen Eröffnung am 27. Oktober konnte Polizeiinspektionskommandant Wolfgang Durchschlag zahlreiche Ehrengäste begrüßen. In den Festreden gab es viel Lob für den neuen Posten: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betonten unisono, dass eine moderne Infrastruktur die Basis für die Sicherheit der Bevölkerung sei – gerade angesichts steigender kriminalistischer Herausforderungen. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß verwies zudem stolz darauf, dass die Polizei aktuell Platz eins im Vertrauensindex belege: „Das ist das Ergebnis täglicher, harter Arbeit, die sich im Sicherheitsgefühl der Menschen niederschlägt.“

© Petra Mörth Die neue Dienststelle der PI Bad Eisenkappel im Erdgeschoss des ehemaligen Hotels Obir

Auch Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) bedankte sich für die modernen Arbeitsbedingungen am neuen Standort in der 2200-Einwohner-Gemeinde: „Unsere Polizistinnen und Polizisten haben hier ein großes und weitläufiges Einsatzgebiet von rund 200 Quadratkilometern zu betreuen“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ). Gleichzeitig betonte sie mit einem Schmunzeln, dass sie die davor seit Mitte der 1990er-Jahre im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftsgebäudes gegenüber dem Gemeindeamt untergebrachte Polizei als Nachbarn vermissen werde.

© Petra Mörth Pfarrer Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri bei der Segnung während des Festaktes

Zwei Jahre auf Immobiliensuche

Aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit begab sich das Bundesministerium für Inneres (BMI) vor zwei Jahren auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten für Österreichs am südlichsten gelegenen Polizeiposten. Knapp über ein Jahr danach erhielt Piroutz – wie damals von der Kleinen Zeitung berichtet – den Zuschlag für die neue PI Bad Eisenkappel. „Richard Piroutz hat dem ehemaligen Hotel nach 20 Jahren Leerstand wieder neues Leben eingehaucht“, betonte Lobnik, die neben den Wohnungen auf den vier Etagen im Obergeschoss auch auf den Einzug der Raiffeisenbank hinwies.

Gesegnet wurde die neue Dienststelle im Rahmen des Festaktes von Polizeiseelsorger Michael Matiasek und Pfarrer Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri. Für den feierlichen Rahmen sorgten ein Bläserensemble und der Slowenische Kinder- und Jugendchor Obirzki.