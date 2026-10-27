Zehn Jahre Velofood: Das waren die wichtigsten Etappen

Zum zehnten Geburtstag weitet der Grazer Fahrradlieferservice sein Gebiet aus. Was außerdem seit 2016 passiert ist.

Mehr als 100 Mal sind die Rider schon um die Welt gefahren, mehr als zwei Millionen Bestellungen wurden ausgeliefert, 100 Tonnen Plastik eingespart, mehr als 10.000 Bäume gepflanzt und 300.000 Euro an Spenden gesammelt: Die Zehn-Jahres-Bilanz von Velofood kann sich sehen lassen. Zum Jubiläum rollen wir die wichtigsten Etappenziele der Firmengeschichte noch einmal auf.

Die Gründung (2016)

Am 31. Oktober legte Velofood mit einer Handvoll Restaurants (Galliano, Ganesha und das Café Erde sind heute noch dabei) und drei Fahrern los. „Ich habe eigentlich Kulturanthropologie studiert und nebenbei in einer Informatikfirma gearbeitet“, erinnert sich Gründer Jonathan Stallegger zurück. Die Firma schloss, er wollte sich einen neuen Job als Fahrradbote suchen – und bemerkte, dass es in Graz im Gegensatz zu Wien keinen Essenslieferdienst per Fahrrad gab. Die Konkurrenten Mjam (heute Foodora) und Lieferando stellten per Pkw zu – „und ich dachte mir, dass sich das ja für Graz gut eignen könnte“, erzählt Stallegger.

Die ersten Wochen seien durchaus anstrengend und stressig gewesen: „Ich habe Momente gehabt, wo ich an allem gezweifelt habe – Gewinn haben wir noch länger keinen geschrieben, ich kannte mich als Einziger mit allem aus und musste von Montag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr verfügbar sein.“ Doch es sollte sich auszahlen: Nur ein Jahr später wurde man mit dem Mobilitätspreis ausgezeichnet. Und die Bestellungen hatten sich verdreißigfacht: von 150 pro Monat auf 150 pro Tag.

© Velofood Ein Teil des Velofood-Teams

Der Corona-Boom (2020)

Zu einer weiteren Explosion der Bestellungen kam es wenige Jahre später durch die Corona-Pandemie. Der Lockdown ließ die Zahl der Hungrigen, die sich Restaurant-Essen nach Hause kommen lassen wollten, auf bis zu 1000 pro Tag ansteigen. „Es war ein großes Glück, dass unsere Botinnen und Boten damals sehr flexibel waren – und bereit, mehr Fahrten zu übernehmen.“ Zugleich wollte man aber auch an andere denken und sammelte mehr als 200.000 Euro an Spenden, u. a. für Ärzte ohne Grenzen und Umweltorganisationen.

Noch während der Pandemie-Jahre startete der Velofood-Market, aus dem mehr als 3000 Lebensmittel geliefert werden können, parallel das eigene Restaurant Boho Bowls an der Ecke Glacis und Rittergasse.

Flexible Arbeitsmodelle (2022)

Seit 2022 bietet man auch fixe Anstellungen an. „Mit rein freien Dienstnehmern könnten wir natürlich mehr Geld machen“, räumt Stallegger ein – doch der Wunsch sei von seinen Mitarbeitenden immer häufiger gekommen. Mittlerweile bietet man eine Anstellung über den Kollektivvertrag an, freie Dienstnehmer beschäftigt man aber weiterhin genauso. Genauere Zahlen möchte man hier auf Nachfrage lieber nicht nennen – beim einzigen Konkurrenten, der das auch so handhabt, nämlich Foodora, sind es laut einer Wiener-Zeitung-Recherche jedenfalls nur ein paar Prozent.

Mehrwegverpackungen (2023)

Zahlen gibt es dafür aber vom Projekt „Mehrweg“, das man 2023 mit einer Anschubförderung durch das Grazer Umweltamt starten konnte. Umweltfreundliche Verpackungen waren bei Velofood von Anfang an Teil des Lieferumfangs, mittlerweile kann man das Essen aus 30 Restaurants im wiederverwendbaren Geschirr bestellen – dafür gibt‘s sogar einen kleinen Rabatt. Die Verpackungen kann man in den teilnehmenden Restaurants zurückgeben oder sogar bei der nächsten Bestellung mitnehmen lassen. Auch diesen Service fördert das Umweltamt derzeit noch, doch man will ihn auf jeden Fall auch danach beibehalten, kündigt Stallegger an.

Ein größeres Liefergebiet (2026)

Bleibt noch der aktuellste große Meilenstein: Den zehnten Geburtstag am 31. Oktober 2026 feiert Velofood mit einer Vergrößerung des Liefergebiets: Praktisch das gesamte Stadtgebiet ist dabei (nur Raach kann man derzeit noch nicht abdecken), teils geht‘s auch über die Stadtgrenzen hinaus. Gar kein so selbstverständliches Angebot für ein Lieferservice per Rad. „Aber wir haben viele erfahrene Leute im Team und wissen, dass das Essen nach sechs Kilometern noch warm bleibt, das schaffen wir“, sagt Stallegger nicht ohne Stolz. Gut möglich, dass man sich bald auch Richtung Seiersberg oder Raaba vorwagt. Aber das wäre dann schon das nächste Etappenziel.