Neue Initiative macht gegen Ausbau der Sparkasse Pöllau mobil

Mit der „Initiative für ein schöneres Pöllauer Tal“ regt sich weiterer Widerstand gegen den geplanten Sechs-Millionen-Bau der Sparkasse Pöllau.

Eine neue Illustration zeigt die letztabgestimmte Version, die beim Bauamt eingereicht wurde

Die Sparkasse Pöllau wächst von Jahr zu Jahr – nicht nur bilanziell, sondern auch in Bezug auf die Mitarbeiterzahl. Seit rund drei Jahren arbeite die als AG organisierte Bank, die seit 2003 der Privatstiftung Sparkasse Pöllau gehört, deshalb an Lösungen, ihren Standort in dem rund 850 Jahre alten Haus am Hauptplatz der Gemeinde weiterzuentwickeln.

„Viele Banken reduzieren ihre Präsenz in den Regionen“ oder schließen Filialen, weiß Sparkassen-Vorstand Johannes Kielnhofer. In Pöllau will man hingegen „einen Gegentrend bilden“.

© Sparkasse Pöllau AG Die ursprüngliche Perspektive ließ vermuten, der Zubau würde die umliegenden Gebäude überragen

Dafür greift die Bank tief in die Tasche. Rund sechs Millionen Euro will man für den Aus- und Umbau des Gebäudes ausgeben. Erste Illustrationen des Vorhabens ließen einige Bürgerinnen und Bürger jedoch sprachlos zurück. Einer, der sich besonders daran stört, ist Anton Weghofer. War es zuletzt noch der gemeinwohlorientierte Stiftungsgedanke, der ihn umtrieb, weil er seiner Meinung nach zu wenig erfüllt werde, macht er nun mit der „Initiative für ein schöneres Pöllauer Tal“ samt Website gegen das Bauvorhaben mobil.

„Sinnbild für Geld- und Ressourcenverschwendung“

So argumentiert der 73-Jährige einerseits, dass es das historische Ortsbild zerstören würde. Andererseits sei es „ein Sinnbild für Geld- und Ressourcenverschwendung“. Sparkassen-Vorstand Kielnhofer empfindet die Kritik als unverhältnismäßig. Auch die Art und Weise, wie Weghofer zuletzt die Forderungen stellte, die Sparkasse müsse ihrer Stiftung eine Dividende in Höhe von 15 Millionen Euro zukommen lassen, sei nicht zielführend: „Mir fehlt jegliche Basis, auf der aufbauend man sachlich und konstruktiv Gespräche führen kann“, ist er überzeugt.

1 / 2 Anton Weghofer ist der Initiator der neuen „Initiative für ein schöneres Pöllauer Tal“ © Franz Brugner

Gleichzeitig räumt Kielnhofer ein, dass man in der Kommunikation des Bauvorhabens Fehler gemacht habe. Einerseits sei die Perspektive unglücklich gewählt gewesen und habe den Eindruck erweckt, der Bau würde umliegende Gebäude überragen. Auch gebe es nach wie vor Bedenken, dass der Gartenteil des Grundstücks mit Freifläche für Bienen und Insekten verschwinden würde.

Die letztabgestimmte Version, die man beim Bauamt eingereicht hat, würde solche Ängste jedoch nehmen: „Hätten wir die neue Illustration gezeigt, hätten wir wesentlich weniger Diskussion“, gibt sich Kielnhofer sicher.

Initiative und Bank verfolgen ähnliche Ziele

Das paradoxe an der Geschichte: Sparkasse Pöllau und die Initiative gegen deren Bauvorhaben verfolgen im Grunde ähnliche Ziele, denn beide wollen Pöllau attraktiver machen. Weghofer und seine Mitstreiter indem sie fordern, die Stiftung der Sparkasse solle sich verstärkt um Projekte wie Kindergärten, Leerstände und die regionale Mobilität kümmern, statt der Sparkassen AG einen Aus- und Umbau in dieser Größenordnung zu gewähren.

1 / 3 Von der Idee eines Flachdachgebäudes sei man auch durch Gespräche und Auflagen seitens des Ortsbildsachverständigen abgekommen © Sparkasse Pöllau AG

Sparkassen-Vorstand Kielnhofer sieht hingegen genau darin einen Frequenzbringer für den Ortskern. Zudem müsse die Stiftung vorrangig im Blick behalten, dass es der Bank wirtschaftlich gut geht, damit letztlich auch die Einlagen und Kredite ihrer Kunden gesichert sind. Das Bauvorhaben wandle liquide Mittel in einen langfristigen Vermögenswert um. Das sei gut für die Sparkasse und letztlich auch für Pöllau, ist er sich sicher.