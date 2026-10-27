Nach Sachbeschädigung am Fußballplatz in Köttmannsdorf wird auch wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Unbekannte haben ein Hakenkreuz hinterlassen.

Sportlich ist es für den Askö Köttmannsdorf am Nationalfeiertag gut gelaufen. Mit einem 3:2-Sieg bei der SGA Sirnitz konnte man den Tabellenkeller der Kärntner Liga verlassen. Zuvor musste der Verein allerdings miterleben, wie in der Nacht zuvor der Fußballplatz verwüstet wurde. Unbekannte dürften mit Fahrzeugen über den Platz gezogen sein und haben dabei tiefe Spuren hinterlassen. Der Verein hat in Sozialen Medien um Hinweise auf die Täter gebeten. Laut Polizei hat sich dahingehend bisher noch nichts Nennenswertes ergeben. Hinweise können weiterhin gemeldet werden.

Die Sachbeschädigung ist nicht der einzige Grund, warum die Beamten ermitteln. Wie auf den Bildern zu sehen ist, wurde offenbar auch das Symbol eines Hakenkreuzes hinterlassen. „Der Verfassungsschutz wurde hinzugezogen“, bestätigt Polizeisprecher Werner Pucher. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz bzw. Wiederbetätigung.

„Verantwortung als Gesellschaft“

Empört über diese Aktion zeigt sich auch der Köttmannsdorfer Bürgermeister, der gleichzeitig Präsident des Askö Köttmannsdorf ist. Von einem harmlosen Jugendstreich sei man in diesem Fall weit entfernt. „Es stimmt mich sehr bedenklich, dass so etwas passiert ist. Wenn es Jugendliche waren, müssen sich auch die Erziehungsberechtigten bei der Nase nehmen“, sagt Josef Liendl (ÖVP). Bis zum nächsten Heimspiel sollte der Platz wiederhergestellt sein. Doch die Enttäuschung bleibt. „Wir haben als Gesellschaft auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Jugend nicht in den Extremismus abrutscht“, appelliert Liendl.