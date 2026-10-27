Warum sich die Fördermillionen für Österreich trotzdem rechnen

Die Milliarden-Investition von Infineon in Villach ist ein ermutigendes Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Die Abwärtsspirale der Industrie ist gestoppt.

Europas Ringen um digitale Augenhöhe mit den USA und China scheint ferner denn je: Ob Cloud-Dienste, Halbleiter, digitale Plattformen, Software oder künstliche Intelligenz, die Abhängigkeit Europas hat sich zum Hochrisikofaktor ausgewachsen. Das technologische Wettrennen ist heute ein Wettrüsten, bei dem Europa das Nachsehen hat.

Eine neue Fertigung hocheffizienter Chips ist zwar noch lange keine digitale Souveränität. Sie ist aber wegweisend für den Anspruch Europas, in bestimmten Segmenten weltmarktführend zu sein. Dabei geht es nicht nur um strategische Überlegungen, sondern um knallharte Zahlen: Chips waren 2025 nach Öl und Fahrzeugen das drittwichtigste Handelsgut weltweit. Den Weltmarktanteil Europas von 10 auf 20 Prozent bis 2030 zu steigern, ist nicht nur eine Vorgabe der EU-Kommission, sondern auch eine ökonomische Zielgröße, die für Hunderte Milliarden Euro pro Jahr steht. Mit dem EU-Chips-Act schuf Europa eine – bisweilen holprige, vor allem aus nationalen Mitteln befeuerte – Startrampe zur Aufholjagd.

In Österreich entwickelt und gebaut

Bei KI-Chips ist Europa nur Nachzügler. Ganz anders sieht es etwa bei Leistungselektronik, Sensorik und sogenannten Mikrocontrollern aus: Hier hat Europa beachtliche Stärken. KI-Rechenzentren brauchen viel Strom – jene innovativen Halbleiter, die künftig von Infineon im großen Stil produziert werden, senken diesen Energiehunger deutlich. Die Leistungshalbleiter aus Galliumnitrid wurden bereits in Villach entwickelt. Rund die Hälfte der in der Draustadt beschäftigten 4800 Infineon-Mitarbeiter arbeitet in der Forschung und Entwicklung. Ihre Innovationen stärken auch andere heimische Standorte des Konzerns wie jenen in Graz.

Halbleiterkonzern rüstet sich

Der Umstand, dass mit 319 Fördermillionen des Bundes nicht die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze bei Infineon verbunden ist, mag verwundern. Doch die mit der Förderung verbundenen Zusagen einer Milliarden-Investition, höherer Produktivität und einer Standortgarantie für zehn Jahre sowie die Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren 2300 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, wiegen das mehr als auf. Angesichts der volatilen, bisweilen turbulenten Nachfrage rüstet sich Infineon nach drei mageren Jahren für den nächsten Wachstumsschub. Österreich steht mit der drittgrößten Industrieinvestition in der Geschichte des Landes nicht an der Bande, sondern hat, um im Eishockey-verrückten Villach eine Anleihe beim Sport zu nehmen, ein wichtiges Bully für sich entschieden.

Industriepolitische Abwärtsspirale gestoppt

Dass in Villach für künftige Ausbauten neue Flächen planiert werden, lässt auf weitere Investitionen hoffen. Dass dafür ein alter Müllberg abgetragen wird, hat Symbolkraft: Die industriepolitische Abwärtsspirale scheint zumindest gestoppt – das Investment von 1,1 Milliarden Euro zeugt auch vom zurückgewonnenen Vertrauen in den Wirtschaftsstandort. Und weil die Halbleiterbranche seit jeher als Frühindikator gilt, ist das ein Signal, das optimistisch stimmt.