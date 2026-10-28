Methusalem im Grazer Leitungsnetz hat jetzt ausgedient

Zwei große Infrastrukturprojekte sind abgehakt: Die neue Trinkwasserleitung aus Feldkirchen ist in Betrieb, der Speicherkanal beim Hilmteich fertig.

Stadtrat Manfred Eber (KPÖ), Holding-Graz-Vorstandsdirektorin Alice Loidl, Kajetan Beutle (Holding Graz Wasserwirtschaft), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Peter Zorko (Holding Graz Wasserwirtschaft) vor Rohrteilen, wie sie für die neue Wassertransportleitung verwendet wurden

Sie wurde fünf Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs errichtet, nun hat die alte Transportleitung für Trinkwasser, die das Wasserwerk Feldkirchen und das Grazer Stadtgebiet verband, ausgedient. Nach mehr als 75 Jahren wurde eine der wichtigsten Verbindungen des Grazer Trinkwassernetzes erneuert. Die erste Hälfte der rund 6,8 Kilometer TL700 wurde schon 2025 gebaut, jetzt folgte die Fertigstellung des zweiten Abschnitts zwischen dem Gasrohrsteg und dem Wasserwerk Feldkirchen sowie die Inbetriebnahme der neuen Leitung.

„Eine sichere Trinkwasserversorgung gehört zu den wichtigsten Grundlagen jeder Gemeinde. Die neue Transportleitung aus Feldkirchen sorgt dafür, dass die Versorgung unserer Stadt noch sicherer wird, und stärkt gleichzeitig die Krisenfestigkeit unserer Infrastruktur“, unterstreicht Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Wie wichtig die TL700 tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf das gesamte Trinkwassernetz der Stadt. 15 Prozent des Wassers, das die Grazer täglich brauchen, fließen im Normalfall über die nun erneuerte Transportleitung. Bei einer Störung an anderer Stelle im Netz können es bis zu 50 Prozent sein.

Die neue Leitung bildet ein wichtiges Rückgrat der Grazer Trinkwasserversorgung. — Gert Heigl , Holding Graz-CEO

27 Millionen Euro flossen in Modernisierung der Wasserversorgung

Infos 15 Prozent des Grazer Trinkwassers kommen im Normalfall vom Wasserwerk Feldkirchen über die Transportleitung TL700 nach Graz. In Spitzenzeiten oder bei Störfällen kann der Anteil auf bis zu 50 Prozent steigen.

1 / 3 Die alte Transportleitung zwischen dem Wasserwerk Feldkirchen und Graz wurde 1950 errichtet © Holding Graz

Auch wenn die Leitung bereits in Betrieb ist, wird es noch einige Monate dauern, bis die Bauarbeiten entlang der Trasse abgeschlossen sind. In der ersten Jahreshälfte 2027 finden etwa umfangreiche Kabelverlegungsarbeiten statt, damit das Wasserwerk Feldkirchen auch im Fall eines Blackouts funktionsfähig bleibt. Im Zug des Projekts wird außerdem die Infrastruktur für Strom, Beleuchtung und Telekommunikation verbessert. Insgesamt investiert die Holding Graz 27 Millionen Euro in die Maßnahmen.

9,3 Millionen Euro für neuen Speicherkanal

Auch beim Grazer Hilmteich müssen Verkehrsteilnehmer und Anrainer weiter mit einer Großbaustelle leben. Während die erste Straßenbahn auf der ausgebauten Linie 1 erst Ende 2027 verkehren wird, wurde ein Großprojekt „im Untergrund“ nun aber bereits abgeschlossen. Der 630 Meter lange Speicherkanal entlang der Hilmteichstraße ist fertig. Er soll in Zukunft das bestehende Kanalsystem entlasten, das sowohl Abwasser als auch Regenwasser aufnimmt und bei starken Niederschlägen regelmäßig an seine Grenzen kam.

Information 630 Meter ist der neue Speicherkanal entlang der Hilmteichstraße lang. Er soll das bestehende Kanalsystem entlasten und den Mariatrosterbach schützen.

Vierzig bis fünfzig Mal im Jahr floss Mischwasser, das der Kanal nicht mehr fassen konnte, ungeklärt in den Mariatrosterbach. Das soll nun der Vergangenheit angehören. „Mit dem Speicherkanal Mariatrost investieren wir gezielt in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Er schafft zusätzliche Kapazitäten, entlastet den Mariatrosterbach und schützt unsere Gewässer“, unterstreicht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Im Speicherkanal, der einen Durchmesser von zwei Metern hat, wird Mischwasser bei Bedarf gesammelt und zurückgehalten. Statt das Kanalnetz zu Spitzenzeiten kurzfristig zu überlasten, wird das Wasser mit Verzögerung kontrolliert zur Kläranlage weitergeleitet. 9,3 Millionen Euro wurden in diese Infrastrukturmaßnahme investiert.

1 / 3 Für den Bau des Speicherkanals in der Hilmteichstraße kam in Graz erstmals in dieser Form das Microtunneling-Verfahren zum Einsatz © Foto Fischer

Gute Nachrichten gibt es die Baustelle beim Hilmteich betreffend letztendlich auch „oberirdisch“. Aktuell fährt die Linie 1 vom Zentrum nur bis zur Reiterkaserne, dann muss man in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Ab dem 28. November fährt die Linie 1 weiter bis zur provisorischen Endstation „Hilmteich/Botanischer Garten“. Der Schienenersatzverkehr beschränkt sich dann auf die Strecke zwischen Hilmteich und Mariatrost.