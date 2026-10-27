Drogen, Alkohol: Aktion scharf am rechten Mururfer am Feiertag

Die Verkehrsinspektion kontrollierte im Grazer Lend und Gries, fünf Lenker standen unter Drogeneinfluss.

Alkohol und Drogen am Steuer: Bei Kontrollen der Verkehrsinspektion Graz am Nationalfeiertag am rechten Murufer setzte es 18 Anzeigen. Fünf Personen waren drogenbeeinträchtigt unterwegs. Sieben Lenkern wurde das Weiterfahren untersagt. Die Exekutive stellte geringe Mengen Cannabis und Kokain sicher.

Die Polizistinnen und Polizisten der „Verkehrsinspektion Graz 2“ Schwerpunktkontrollen kontrollierten am Montag in den Grazer Bezirken Gries und Lend. In fünf Fällen schickte man die Lenker zum Polizeiarzt. „In allen fünf Fällen wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt“, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Vier Lenker mussten den Führerschein abgeben, der fünfte hatte gar keinen besessen.

Verkehrsinspektion stoppte E-Moped

In einem anderen Fall wurde der Lenker eines nicht (mehr) zum Verkehr zugelassenen E-Moped angehalten. Da der Mann sowohl Alkotest als auch die polizeiärztliche Untersuchung verweigerte, wird auch er angezeigt. Weitere Anzeigen setzte es wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen.