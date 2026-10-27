Die Grünen fliegen hinaus, die FPÖ bekommt den 1. Vizepräsidenten

Nach der Wahl werden in der Landwirtschaftskammer Kärnten die Weichen neu gestellt. Welche Veränderungen jetzt anstehen.

In Kärnten geht Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber in seine zweite Periode: Bei der Wahl am Sonntag konnte er mit dem Bauernbund ein leichtes Plus von 0,84 Prozent laut vorläufigem Ergebnis einfahren und die 18 Mandate halten.

An der Spitze der Kammer stehen dennoch Veränderungen an: Durch das deutliche Plus der Freiheitlichen und Unabhängigen Bauernschaft muss der Bauernbund den 1. Vizepräsidenten an Roman Linder abgeben. Damit wechseln er und Astrid Brunner (Bauernbund), die jetzt zur 2. Vizepräsidentin wird, die Positionen.

Veränderungen beim Bauernbund

© Paul Gruber/LK Kärnten Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten

Es wird teilweise zu Veränderungen kommen und wir werden erst entscheiden, wer welche Positionen besetzen wird. — Siegfried Huber, , Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten

Denn dass Brunner als Frau im Vorstand der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten ihren Sitz behält, steht für Huber fest. Auch Bauernbund-Kammerrat Hermann Schluder werde im Vorstand bleiben, nur auf Position vier sei eine personelle Veränderung geplant, sagt Huber, der aber noch offen lässt, um wen es sich handelt: „Es wird teilweise zu Veränderungen kommen und wir werden erst entscheiden, wer welche Positionen besetzen wird.“ Als größte Herausforderungen der nächsten Zeit sieht er die Verteilung der finanziellen Mittel der EU, den Bau der 380-KV-Leitung und die Dürre an. Ob in der kommenden Periode die von FPÖ und Grünen im Wahlkampf geforderte Abschaffung der beitragsfreien Pension des Landwirtschaftskammerpräsidenten ein Thema wird, lässt er offen: „Bei der konstituierenden Sitzung am 20. November wird wieder über die Geschäftsordnung diskutiert und dann wird darüber abgestimmt, ob es zu einer Änderung kommt.“

Freiheitliche trotzten Konkurrenz

© fb-ktn.at Roman Linder, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Kärnten

Trotz eines Mitbewerbers, der dieselbe Wählerschaft anspricht wie wir, konnten wir das stärkste Ergebnis seit 25 Jahren erzielen. — Roman Linder, , Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft

Die Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft konnte nach einem herben Verlust 2021 das Minus von damals mehr als wettmachen und bekommt nicht nur den 1. Vizepräsidenten zurück, sondern stockt um drei auf zehn Mandate auf und stellt ein weiteres Vorstandsmitglied. „Trotz eines Mitbewerbers, der dieselbe Wählerschaft anspricht wie wir, konnten wir das stärkste Ergebnis seit 25 Jahren erzielen“, spielt Spitzenkandidat Roman Linder auf den Unabhängigen Heimo Urbas an, der 2021 zwei Mandate von den Freiheitlichen zu sich wandern ließ, diesmal aber eines davon verlor. Linder und sein Team führen das auf „die konsequente Fokussierung auf die richtigen Themen sowie auf ein junges und dynamisches Kandidatenfeld“ zurück. Bei der Besetzung der Kammerräte sollte es keine Überraschungen geben, denn „die Mandate werden nach aktuellem Stand entsprechend der Reihung auf der Liste angenommen“. Ziel sei es, Themenführerschaft zu übernehmen und das „System Kammer“ transparenter zu machen.

Urbas bleibt in der Kammer

© Privat Heimo Urbas von der Unabhängigen Bauernvertretung

Mir war es wichtig zu sehen, wie viele Bauern wirtschaftlich denken. Die sind mir treu geblieben. Die anderen waren Wechselwähler. — Heimo Urbas, , UBV Kärnten

Die Abläufe in der Kammer weiterhin kritisch beleuchten will auch Heimo Urbas vom Österreichischen Unabhängigen Bauernverband (UBV) Kärnten, der ein Minus von 1,26 Prozentpunkten einstecken musste. Sein verbleibendes Mandat werde er annehmen, obwohl sein Fernbleiben bei der Ergebnisverkündung am Wahltag auf Schloss Krastowitz, wo statt ihm der bisher zweite Kammerrat der UBV, Hermann Eberhard, anwesend war, Gerüchte um einen möglichen Wechsel an der Spitze geschürt hatte. Das hänge nur damit zusammen, dass er kein Politiker sei, „der eine Show spielt“, sagt Urbas. Als Verlust sieht er sein Abschneiden nicht: „Ich habe mich auf einen Schwerpunkt konzentriert: die Wirtschaftlichkeit. Und mir war es wichtig zu sehen, wieviele Bauern wirtschaftlich denken. Die sind mir treu geblieben. Die anderen waren die klassischen Wechselwähler.“

Grüne verlieren einziges Mandat

© Die Grünen Kärnten Karlheinz Gigler, Grüne Bäuerinnen und Bauern

Es braucht eine Landwirtschaft, die sich an Veränderungen durch den Klimawandel anpassen kann. Diese Themen bleiben wichtig. — Karlheinz Gigler, , Grüne Bäuerinnen und Bauern

Dass ausgerechnet jene Fraktion, deren Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Landwirtin ist, ihr einziges Mandat verliert, dürfte wohl die Grünen selbst überrascht haben. Dass die von den Grünen forcierten EU-Themen wie Entwaldungs- oder Renaturierungsverordnung, die von vielen Landwirten als Belastung wahrgenommen werden, mitverantwortlich sein könnten, klammert Grünen-Sprecherin Olga Voglauer in der Diskussion aus. Stattdessen führt sie als möglichen Grund vor allem fehlende Ressourcen an, da man sich auf das Ziel „Einzug in den Kärntner Landtag“ konzentriere. Spitzenkandidat Karlheinz Gigler will sich aber weiter politisch einbringen: „Dürren, Unwetter und extreme Wetterereignisse werden für unsere Bäuerinnen und Bauern zu einer immer größeren Herausforderung. Und genau deshalb braucht es eine Landwirtschaft, die sich an diese Veränderungen anpassen kann. Diese Themen bleiben wichtig.“

SPÖ mit komplett neuem Team

© SpÖ Bäuerinnen Und Bauern Kärnten Ralph Dörflinger, Obmann der SPÖ-Bäuerinnen und Bauern in Kärnten

Alle, die jetzt angetreten sind, waren in der Kammer vorher nicht vertreten und daher wenig bekannt. — Ralph Dörflinger, , SPÖ-Bäuerinnen und Bauern

Das größte Minus mussten die SPÖ Bäuerinnen und Bauern einstecken, obwohl man mit Ralph Dörflinger als Nebenerwerbslandwirt einen Großteil der Kärntner Bauernschaft ansprechen hätte können. Gerade diese Zielgruppe habe sich aber zu wenig an der Wahl beteiligt, meint Dörflinger, und: „Alle, die jetzt angetreten sind, waren in der Kammer vorher nicht vertreten und daher wenig bekannt.“ Möglicherweise habe auch der Bundestrend der SPÖ negativ in die Karten gespielt. Durch den Verlust eines Mandates hält man künftig drei Sitze in der Vollversammlung, diese werden Dörflinger, Robert Branz aus Hohenthurn und Christian Sucher aus St. Paul/Lavanttal bekleiden, wie schon jetzt feststeht. Ziel sei es, sich konstruktiv zu beteiligen und dem Präsidenten auf die Finger zu schauen.

SJK baut Team sukzessive um

© Marjan Čik Marjan Čik, Gemeinschaft der Südkärntner Bauern

Wir arbeiten daran, die neue Generation aufzubauen, aber das ist ein wachsender Prozess. — Marjan Čik, , SJK

Und obwohl die Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern/Skupnost juznokoroških kmetic in kmetov (SJK) ein leichtes Minus einstecken musste, freut sich Marjan Čik über den Erhalt der vier Mandate und den Verbleib auf Platz drei. Gerade kleine Parteien wie seine, die keine große Parteistruktur hinter sich hätten, hätten es schwer. Ihm ist es weiterhin ein Anliegen, für den Schutz der kleinen Landwirtschaft zu kämpfen: „Eine Grundsicherung für kleine landwirtschaftliche Betriebe wäre wichtig, ebenso die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie.“ Personell werde man vorerst keine Veränderungen vornehmen, wobei man das Team schon jetzt breiter aufgestellt und verjüngt sowie den Frauenanteil erhöht habe: „Wir arbeiten daran, die neue Generation aufzubauen, aber das ist ein wachsender Prozess.“