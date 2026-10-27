Die VSV-Toplinie um Joel Teasdale blüht richtig auf. Der Kanadier ist Coach Pierre Allard dankbar für die zweite Chance in Europa. Jetzt kommt der Leader.

Geboren in der Kleinstadt Repentigny, quasi einem Vorort im Norden der Metropole Montreal, aufgewachsen dort, wo die Hockey-Gene mit der Muttermilch aufgenommen werden. Joel Teasdale, inzwischen 27 Jahre jung, erzählt eine dieser typisch (franko-)kanadischen Lebensgeschichten. Eine von großen Träumen, von Ups und Downs. Eine, die jetzt gerade ihr sportliches Europa-Kapitel schreibt.

Bevor er nach einem „Achterbahnjahr“, wie er es selbst nennt, in der Vorsaison in Villach gelandet ist, genoss er die volle Ausbildung der Organisation der Montreal Canadiens, die ihm am Ende sogar als Stammspieler des AHL-Farmteams Laval die Nominierung für die NHL bescherte. „Zwei Spiele durfte ich für die Canadiens machen, da ist ein Traum wahrgeworden. Der Druck ist immer hoch, auch weil die Canadiens Rekordsieger der NHL (24 Titel, Anm.) sind, aber seit den 90ern auf einen Stanley Cup warten. Aber alle Kinder wachsen mit dem Wissen darüber auf“, schildert Teasdale, dem auch ein Assist in der besten Liga der Welt gelang.

„Das ist auch meine große Stärke“, sagt er und vertieft: „Ich bin gut im Forecheck und darin, Platz für die Mitspieler zu machen.“ Was der mit sieben Vorlagen und fünf Toren ausgestattete Kanadier aktuell für VSV-Topscorer Kevin Hancock (7 Tore, 8 Assists) und Elias Wallenta (7 Tore, 4 Assists) hervorragend macht. „Wir harmonieren super. Ich gewinne die Scheibe und gebe ihnen Raum, den Rest der Arbeit erledigen sie“, sagt er mit einem Grinsen und fügt an: „Beide sind im Vergleich zum Vorjahr noch besser geworden. Der VSV ist generell besser, als viele Leute denken.“

„Ich bin kein Typ, der die Kälte mag“

Das will man mit vollem Kaderblatt – lediglich hinter Joseph Cramarossa steht noch ein Fragezeichen – auch am Mittwoch (19.45 Uhr) in Bozen zeigen. „Wenn wir unser Spiel durchziehen können, können wir auch gegen jeden gewinnen“, weiß Teasdale, der sich in Villach pudelwohl fühlt: „Ich kenne den Coach (Pierre Allard, Anm.) schon von mehreren Trainingscamps in Montreal, als ich dort gespielt habe und er als Athletiktrainer und Sportwissenschaftler dabei war. Das hat geholfen, hier in Europa noch einmal Fuß zu fassen. Ich war in der Vorsaison ja kurz in der Slowakei, das hat nicht so gut gepasst, hier waren alle von Beginn an freundlich.“

So verbringt er die Freizeit gerne in der Innenstadt oder mit Spaziergängen in der Natur, „solange das Wetter noch so gut ist. Ich bin kein Typ, der die Kälte mag.“ Ungewöhnlich für einen, der auf gefrorenem Wasser sein Geld verdient.