„Pfiat di Gott“: So klingt der Abschied der Steirer von ihren Lieben

Lukas Maier (32) nimmt bei Bestattungen Trauerlieder steirischer Chöre für das Online-Archiv „Pfiat di Gott“ auf. Nun ist der Erinnerungsschatz bei Veranstaltungen in Graz zu hören.

„Muaß wohl furt aus meiner Kåmmar / pfiat enk Gott / pfiat enk Gott / Trågts mi umi übarn Ångar / pfiat enk Gott / pfiat enk Gott“. Dieses Lied des Männergesangsvereins Stallhofen bei der Verabschiedung seines Großvaters in der Pfarrkirche St. Johann ob Hohenburg gibt die Initialzündung für Lukas Maiers ganz besondere Mission: „Es hat mich einfach tief bewegt. Als ich das Lied dann zuhause noch gesucht habe, konnte ich dazu online nichts finden.“ Also beschließt der 32-jährige Musiker und Musikproduzent die Trauerlieder, die teils wirklich nur noch regional-kleinräumig bekannt sind, unsterblich zu machen und fortan für die Nachwelt zu archivieren.

Seit 2023 ist Maier stiller Gast bei Verabschiedungen, um das Liedgut der Chöre ebendort aufzunehmen und dann online auf pfiatdigott.at zu archivieren. Streng steirisch ist das Archiv freilich nicht, finden sich darin doch etwa auch Kärntner Lieder wie „In da Mölltalleit‘n“, die eben auch hierzulande gerne gesungen werden. Es ist aber eine Bestandsaufnahme dessen, wie Steirerinnen und Steirer quer durchs Land von ihren Lieben musikalisch Abschied nehmen.

Als Archivar unterwegs

Startete Maier mit seinen Aufnahmen zunächst bei seinen weststeirischen Wurzeln, ist er nun auch schon in obersteirischen Kirchen und auf Gottesackern als Archivar unterwegs. Und so kann man sich online denn inzwischen neben dem Stallhofener Scherzo auch den Vordernberger Jodler vorsingen lassen. Maier notiert hier auch zu jeder Aufnahme die Namen der Verstorbenen, bei deren Verabschiedung er die Aufnahme gemacht hat, die Chöre, deren Leiter und Solisten.

© KLZ / Robert Preis Lukas Maier lebt und arbeitet selbstständig als Musiker und Musikproduzent in Graz

Steirisches Trauerlied erklang in Kirche in New York City

Doch der Musiker, der einst als singender Bassist von Karma Klub als Vorband sogar für die Kaiser Chiefs eröffnet hat, will das berührende Liedgut den Menschen „auch außerhalb von Begräbnissen“ näher bringen. Heuer im Mai hat er dies über eine Klanginstallation sogar in New York City getan. In der Basilica of St. Patrick‘s Old Cathedral ertönte über einen Lautsprecher auf der Orgelempore „Übar dö Stapflan“ von der Singgruppe Köflach. Und in der Pfarrkirche Graz-Christus der Salvator erklingen rund um Allerheiligen, von 29. Oktober bis 3. November, 8 bis 18 Uhr, einige Archiv-Aufnahmen von Trauerliedern, gesungen vom Männergesangsverein Stallhofen, dem Kirchenchor Kainach, der Singgruppe Köflach und dem Kirchenchor St. Michael in Obersteiermark. Aber auch einen Live-Abend hat Lukas Maier in Vorbereitung: Am 25. November lädt er gemeinsam mit dem MGV Stallhofen und der Volksliedforscherin Eva-Maria Hois zu einem Konzert und Gespräch über Abschiedskultur in der Steiermark ins Grazer Café Wolf in der Annenstraße.

Aber auch selbst ist der Grazer musikalisch immer noch aktiv. Sein Künstlername „The Magical Misery Tour“ verrät, dass er ganz insgesamt eine Faszination für traurige Lieder hat und wohl auch ein wenig über seine Bewunderung für vier Burschen aus Liverpool, die als „The Beatles“ das Pop- und Rockuniversum über Jahrzehnte geprägt haben.