Aus für weiteren Steirer-Triathlon: „So bringt man alle Veranstaltungen um“

Der „Steiraman X-treme Triathlon“ kann 2027 nicht mehr stattfinden, Grund sind behördliche Auflagen zur Radstrecke. Die 38 Kilometer quer durchs Murtal müssten komplett gesperrt werden: „Für kleine Veranstalter unmöglich.“

Der Steiraman-Triathlon führt von St. Margarethen bis auf die Schmelz in den Seetaler Alpen, der Bewerb erfreut sich großer Beliebtheit in der Szene

„Ich warte nur, bis wir beim Laufen einen Helm aufsetzen müssen – aus Sicherheitsgründen“, schüttelt Uwe Zitzenbacher den Kopf. Der Frust ist dem erfahrenen Sportveranstalter aus der Obersteiermark anzuhören. Am Wochenende gab seine Agentur „EvenDZ“, die er gemeinsam mit seiner Frau Doris führt, das Aus für den bekannten „Steiraman X-treme Triathlon“ 2027 im Murtal bekannt: „Damit reiht sich unser Triathlon in die traurige Gruppe von steirischen Triathlonveranstaltungen ein, die in den vergangenen Jahren aufgrund behördlicher Vorgabe und Auflagen aus dem Veranstaltungskalender verschwunden sind.“

Der Steiraman-Triathlon setzt sich aus einem Kilometer Schwimmen, 38 Kilometern Radfahren und zwölf Kilometern Traillauf zusammen. Die Besonderheit: 1200 Höhenmeter auf der Radstrecke, 1000 Höhenmeter beim Laufen. Acht mal fand der Triathlon bereits statt, 120 internationale Athletinnen und Athleten standen zuletzt am Start. Warum also nun das Aus? „Das Problem ist die Radstrecke“, schildert Uwe Zitzenbacher. „Wir fahren jedes Jahr die gleiche Strecke: Von der Grünen Lagune in St. Margarethen bis auf die Schmelz. Bisher ging alles ohne Totalsperren, ab sofort ist das nicht mehr möglich.“ Der Veranstalter lobt allerdings die Zusammenarbeit mit der regionalen Behörde: „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was möglich ist. Leider sind wir mit Auflagen konfrontiert, die wir als kleiner Veranstalter unmöglich umsetzen können.“

© KLZ / Alfred Taucher Für die Athleten müsste die komplette Radstrecke während der Dauer der Veranstaltung gesperrt werden. Der organisatorische Aufwand wäre riesig

„Bräuchten 100 Streckenposten“

Für die Dauer des Wettbewerbs müssten die 38 Kilometer Strecke zwischen St. Margarethen und der Schmelzhütte in den Seetaler Alpen komplett für den Verkehr gesperrt werden. „Wir bräuchten sicher 100 Streckenposten, dazu zahllose Umleitungen“, so Uwe Zitzenbacher. „So bringt man leider eine Veranstaltung nach der anderen um. In anderen Bundesländern gibt es dieses Problem nicht, nur in der Steiermark.“ Dem Sportler fehlt das Verständnis für die strengen Auflagen: „Beim Triathlon ist es verboten, im Pulk, also im Windschatten, zu fahren. Außerdem kommen die 120 Athleten ja nicht gleichzeitig aus dem Wasser. Du hast also keine riesige Gruppe auf der Straße, sondern einzelne Radfahrer, die noch dazu ihr Rad sehr gut beherrschen. Nichts gegen E-Biker, aber auf den Straßen sind auch andere Radfahrer unterwegs, die in meinen Augen viel gefährlicher sind.“

© Alfred Taucher Die Veranstalter Uwe und Doris Zitzenbacher (links und rechts außen) mit Athleten beim Steiraman-Triathlon im Jahr 2025

Für Veranstaltungen des Radtourismus (wo etwa die Tour de Mur dazu zählt) braucht es übrigens keine Straßensperren. Für Wettbewerbe mit Zeitmessung schon: „Letztlich geht es immer um die Frage: Wer ist Schuld, wenn etwas passiert?“, so Zitzenbacher. Die Auflagen von Gutachtern und Sachverständigen würden immer strenger werden, die Veranstalter kapitulieren.

Ganz will Uwe Zitzenbacher die Hoffnung jedoch nicht aufgeben: „2027 pausieren wir, für 2028 hoffen wir gemeinsam mit dem Triathlon-Verband auf eine Lösung.“ In der Zwischenzeit findet der „Steiraman“ als reiner Berglauf statt.