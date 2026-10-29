Von der Diagnose zum eigenen Kinderbuch über Zöliakie

Malena Koller aus Traboch hat die Autoimmunerkrankung Zöliakie. Um Kindern und Familien das glutenfreie Leben kindgerecht näherzubringen, hat sie ein Buch geschrieben.

Als Fotografin steht Malena Koller aus Traboch eigentlich hinter der Kamera. Für ein persönliches Herzensanliegen hat sich die 30-Jährige aber nun an ein ganz besonderes Projekt gewagt: Sie hat ein Kinderbuch über die Autoimmunerkrankung Zöliakie geschrieben.

Bei dieser muss man sich ein ganzes Leben lang glutenfrei ernähren, um zu verhindern, dass das eigene Immunsystem den Dünndarm angreift und weitreichende gesundheitliche Folgen auslöst. Die Symptome sind oft schmerzhaft, die Ernährungsumstellung nicht ganz einfach und immer wieder durch Missverständnisse geprägt. Mit dem Buch „Ella und der durchgestrichene Weizen“ will Koller das Thema kindgerecht erklären und zeigen, dass das glutenfreie Leben trotz Einschränkungen ein lebenswertes ist.

© KLZ / Klara Erregger Malena Koller ist selbstständige Fotografin und wohnt in Traboch

„Unsichtbare Behinderung“

„Ich selbst habe die Diagnose mit 14 erhalten. Meine Oma hat auch Zöliakie und meine dreijährige Nichte Ella auch“, erzählt Koller. „Ella hatte besonders starke Symptome, doch obwohl die Krankheit in unserer Familie gehäuft vorkommt, wurde sie von den Ärzten nicht auf Zöliakie getestet“, so die 30-Jährige, die vor der offiziellen Diagnose selbst unter starkem Eisenmangel, Erschöpfung und Magendarmbeschwerden litt. Um dem Leiden ihrer Nichte ein Ende zu setzen, begann ihre Familie damit, sie ebenfalls glutenfrei zu ernähren – und die schlimmen Bauchschmerzen verschwanden genauso wie die restlichen Symptome.

Obwohl die Umstellung selbst für die damals 14-jährige Koller schwierig gewesen sei, erklärt sie: „Man weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn man etwas Falsches isst. Deshalb stellt man die Ernährung gerne um. Aber der soziale Aspekt ist schwierig. In der Schule oder beim Essengehen fühlt man sich oft ausgeschlossen“, erzählt die 30-Jährige. Mit dem Buch möchte sie auf das Thema aufmerksam machen. Vor allem wünscht sie sich aber, dass sich ihre Nichte Ella nicht ständig erklären muss, wenn sie älter wird. Denn: „Zöliakie ist eine Behinderung, die keiner sieht.“

© Malena Koller Nichte Ella, die an Zöliakie erkrankt ist (links), gemeinsam mit ihrer Schwester Emily und ihrer Tante Malena

Glutenunfälle und eine Schatzkarte zum Einkaufen

In ihrem Buch, das von ihrer Cousine Lisa Hinterholzer illustriert wurde, sind Alltagsgeschichten zu finden. „Hoppalas, die mir selbst auch passiert sind“, sagt Koller. Von der Diagnose über die Ernährungsumstellung bis hin zu typischen Situationen versucht Koller, die Krankheit mit all ihren Facetten zu beschreiben. „Der erste Glutenunfall mit der falschen Suppenwürze von der Oma hat es ins Buch geschafft. Genauso wie der erste Restaurantbesuch, bei dem man den Mut haben sollte, nach den Zutaten zu fragen.“ Ein „Glutenquiz“, ein Muffinrezept und eine Schatzkarte zum Einkaufen im Supermarkt sind ebenfalls Teil des Buches.

1 / 2 Lisa Hinterholzer hat das Buch illustriert © Malena Koller

Der Grundgedanke dahinter war und ist nach wie vor: „Dass niemand alleine ist mit diesen Sorgen und dass Ella immer zu ihrer Tante Malena, zu mir, kommen kann.“ Koller ergänzt: „Das Buch hätte mir selbst früher so viel geholfen. Deshalb entstand die Idee überhaupt erst, das Buch wollten wir Ella zum Geburtstag schenken.“ Weil es so gut angekommen sei, entschieden Koller und Hinterholzer, das Buch zu veröffentlichen.

Zur Zielgruppe gehören nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, Verwandte und Freunde. Auch Kindergärten, Kliniken und Diätologen will Koller damit erreichen. Bestellen kann man das Buch direkt bei Koller. Es ist aber auch geplant, dass das Buch in Zukunft im Buchhandel und online erhältlich ist.