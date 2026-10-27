Streit um Musikschule: Prompte Abfuhr für politischen Lösungsvorschlag

Laut Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und seinem Vize Patrick Jonke soll BV-Galerie umziehen, damit Musikschüler proben können. Für Galerie kommt das nicht infrage.

Der Hilferuf der Klagenfurter Musikschule sorgte für einigen Wirbel. Vier Stadtpolitiker besuchten seitdem die Musikschule, um sich des Problems anzunehmen. Der Musikschuldirektor Andreas Schaffer ist dringend auf der Suche nach einem geeigneten Proberaum für das Orchester der Musikschule. 2020 wurden der Musikschule die Räume der früheren Bäck-Buchbinderei angrenzend an die Musikschule versprochen, dies wurde aber nie in die Tat umgesetzt und nun wird die Berufsvereinigung der bildenden Künste dort einziehen. Der Mietvertrag wurde im Sommer unterzeichnet.

Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke (beide FSP) präsentieren nun augenscheinlich eine Lösung. „Unser Ziel ist es, für Musikschule und BV-Galerie die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Analysen und Gespräche haben klar gezeigt, dass eine Übersiedlung der Galerie in die Musikschule nicht die beste Lösung ist. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir nun einen lösungsorientierten Vorschlag präsentieren können“, sagt Bürgermeister Scheider. Jonke stellt in seiner Funktion als Referent für Immobilien- und Wohnungsverwaltung eine 150 Quadratmeter große Fläche im Stauderhaus am Heiligengeistplatz der BV-Galerie in Aussicht. „Die Räumlichkeiten im Stauderhaus bieten eine überdurchschnittliche Qualität und die Lage am Heiligengeistplatz mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist mehr als perfekt“, sagt Jonke.

1 / 2 Aus diesem Gebäude muss die BV-Galerie ausziehen, es wurde von der Stadt verkauft © KLZ/Fischer

Einladung zu „Lösungstisch“

„Ich lade alle Beteiligten, insbesondere die Verantwortlichen der BV-Galerie, sowie die Mitglieder des Stadtsenats zeitnah zu einem Lösungstisch ein, um die nächsten Schritte abzustimmen und diese Alternative in konstruktiven Gesprächen zu erörtern“, sagt Scheider weiter.

Von einem möglichen Umzug wurde die BV-Galerie jedoch (noch) nicht informiert. Der Vorschlag wird klar abgelehnt. „Das kommt für uns gar nicht infrage. Der neue Standort direkt neben Theater- und Stadtgalerie passt für uns sehr gut. Wir haben einen unterzeichneten Vertrag und bereiten den Umzug bereits seit eineinhalb Jahren vor“, sagt Margaretha Maria Bauer, BV-Vizepräsidentin und Leiterin der Galerie. Dem Vorwurf, dass die Galerie nur sechs Stunden in der Woche geöffnet hätte, möchte sie so nicht stehen lassen: „Wir haben sehr viele Veranstaltungen, das Büro ist ständig geöffnet, wir betreuen schließlich auch die Künstler“, macht Bauer aufmerksam. Die Galerie möchte in keinen Streit hineingezogen werden, schließlich sei der Umzug genug Arbeit.

„Parteipolitisches Karussell“

Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ) bittet seine Kollegen im Stadtsenat darum, dass man sich darauf konzentrieren soll, eine Lösung zu finden und dieses Thema nicht für parteipolitische Zwecke kurz vor den Gemeinderatswahlen hernehmen solle. „Es ist aufs Tiefste abzulehnen, dieses Thema nun in ein parteipolitisches, kleinkariertes Karussell zu bringen. Das haben weder die Musikschule noch die BV-Galerie verdient. Letztlich ist das klar im Stadtsenat besprochen worden und die BV-Galerie hat einen aufrechten Vertrag“, sagt Petritz. Weder für die Musikschule noch für einen Verein seien die marktüblichen Mietpreise im Stauderhaus ohne Hilfe der öffentlichen Hand leistbar.

Auch der fürs Facility Management zuständige Stadtrat Julian Geier (ÖVP) sucht Lösungen: „Mir wurden die Dinge im Vorfeld anders dargestellt, als es sich beim Lokalaugenschein in der Musikschule herausgestellt hat. Wir haben nun aber einen rechtsgültigen Vertrag mit der BV-Galerie. Ich prüfe, welche Möglichkeiten wir im Rahmen des Vertrages haben. Man sollte der Musikschule aber keine falschen Hoffnungen machen“, sagt Geier. Es wurden auch schon Innenwände für das Anbringen der Gemälde aufgestellt.

„Keine Alternative“

Für Musikschuldirektor Andreas Schaffer gibt es zum Bäck-Saal keine Alternative. „Alles, was außerhalb des Gebäudes ist, ist für uns nicht durchführbar. Wir können nicht mit einer Aufsichtsperson und 50 Kindern und Jugendlichen sowie den Instrumenten quer durch die Stadt zur Probe gehen“, sagt Schaffer.