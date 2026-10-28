Pro & Kontra: Brauchen wir den Weltspartag überhaupt noch?

Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Weltspartag bereits. Doch ist der Tag mittlerweile nicht völlig aus der Zeit gefallen? Brauchen wir ihn noch? Was spricht dafür und was dagegen?

Die Geschichte des Weltspartags reicht mittlerweile mehr als 100 Jahre zurück. Initiiert wurde er von 29 Ländern, darunter Österreich, im Oktober 1924 beim ersten internationalen Sparkassenkongress in Mailand. Am 31. Oktober 1925 wurde er dann erstmals begangen. Der Gründungsgedanke war es, die Menschen nach den schwierigen Jahren des Ersten Weltkriegs wieder für das Sparen zu begeistern – und vom Sinn eines Notgroschens zu überzeugen. Die Finanzerziehung breiter Bevölkerungsschichten wurde einst in der Resolution des Kongresses explizit festgehalten. Aber ist dieser Weltspartag auch heute noch aktuell? Brauchen wir ihn noch? Was spricht dafür und was dagegen?

PRO Warum sollte ein Tag, der auch im Zeichen der Finanzerziehung steht, heutzutage überholt sein? Trotz folkloristischer Note im Sparefroh- und Sumsi-Universum gilt der Tag bzw. die Weltsparwoche nach wie vor als eine Art Hochamt für Themen rund um Geldanlage und finanzielle Vorsorge. Und das ist gut so. Denn abseits der Sparbüchsen-Nostalgie hat der pädagogische Wert des Weltspartags überhaupt nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Das sollte man, mit Blick auf die Entwicklung staatlicher Schuldengebirgszüge oder auch von Privatinsolvenzen, durchaus gesamtgesellschaftlich so sehen.

Der pädagogische Wert des Weltspartags hat überhaupt nichts von seiner Aktualität eingebüßt. — Manfred Neuper , Wirtschaftsredaktion

KONTRA Der Weltspartag ist arg aus der Zeit gefallen, eine Art Austria-Anachronismus: Ein paar Gratis-Maroni in der Bankfiliale werden kaum darüber hinwegtäuschen, dass etwa das klassische Sparbuch – noch immer ein Liebkind der Österreicher – angesichts der Inflation real gerechnet längst ein Minusgeschäft ist. Wenn das beliebte Krügerl im Wirtshaus um ein Vielfaches mehr Prozent hat als Zinsen herausschauen, schmeckt dieser Tag dann doch etwas schal. Über sinnvolle(re) Anlageformen kann man sich außerdem ganzjährig informieren – sofern man noch eine Bankfiliale mit Personal und nicht nur Automaten findet.