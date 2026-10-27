So verlief das Gastspiel des Kirchenchors Grundlsee im Petersdom

Der Kirchenchor Grundlsee war, verstärkt mit Stimmen aus dem Ausseerland und aus Lassing, in Rom zu Gast. Was die Sänger beeindruckte und wen sie begeisterten.

„Es war für uns alle ein unvergessliches Erlebnis, mit so vielen nachhaltigen Eindrücken.“ Wenn Michaela Monschein vom historischen Gastspiel des Kirchenchors Grundlsee im Petersdom in Rom erzählt, dann ist die Begeisterung beim Mitglied des Organisationsteams über das Erlebte unüberhörbar.

Am 24. Oktober sang der 26-köpfige Chor, verstärkt durch Gastsängerinnen und -sänger der Singgemeinschaft Lassing, der Ausseer Soundfactory sowie von Mitgliedern der Kirchenchöre des Seelsorgeraums Ausseerland, im berühmtesten Gotteshaus der Welt die „Gielge Messe“. Begleitet wurden sie dabei an der Orgel vom Grundlseer Bürgermeister Franz Steinegger. Der Ortschef und Hobbyorganist war nach seinem Auftritt beeindruckt. „Das ist nicht nur eine große Herausforderung gewesen, sondern auch eine große Ehre und gewaltige Freude. Der Vatikan war eine Gelegenheit, die sich nur einmal im Leben ergibt. Ein wunderschöner, erhebender Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde.“

© Privat Der Grundlseer Bürgermeister Franz Steinegger spielte im Petersdom die Orgel.

Auch Herbert Gasperl zeigte sich begeistert. „Der Auftritt im Petersdom war etwas ganz Besonderes und Einmaliges – und mir ist wichtig, damit den Komponisten Hans Gielge zu ehren, der so viel für das Ausseerland getan hat“, freute sich der langjährige Chorleiter.

Striktes Protokoll, minutiöse Planung

Und noch etwas wird der steirischen Delegation in Erinnerung bleiben. „Es ist im Vatikan alles minutiös geplant. Das Protokoll war sehr strikt. Am Ende hat aber alles reibungslos geklappt“, schildert Michael Monschein.

Nach der Messe sorgte die in Trachten gekleidete steirische Delegation noch für einen besonderen Gänsehautmoment. Vor dem Eingang des Petersdoms stimmte man für ein schwer erkranktes Chormitglied, das die Reise in die „Ewige Stadt“ nicht mitmachen konnte, den Jodler „Der Verliebte“ des südoststeirischen Komponisten Lorenz Maierhofer an. „Da haben viele Besucher des Petersdoms ihre Handys gezückt, wir sind vermutlich damit auch um die Welt gegangen“, erzählt Monschein schmunzelnd.

Austropop-Klassiker in der Botschaft

Aber schon vor dem großen Auftritt im Petersdom hat eine Abordnung der Steirer anlässlich des Nationalfeiertags bei einem Empfang in der österreichischen Botschaft für Stimmung gesorgt. Und auch da griff Franz Steinegger auf einem Flügel in die Tasten und brillierte mit einem Hymnen-Arrangement aus eigener Feder. Und nach dem offiziellen Teil begeisterten die Sängerinnen und Sänger Botschafter Michael Rendi und seine internationalen Gäste mit Austropop-Klassikern, wie „I am from Austria“, „Schifoan“ oder „Fürstenfeld“.