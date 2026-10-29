Rechtzeitig vor Winterreifenpflicht eröffnet modernes Reifenhotel

Autoreifen werden immer größer und schwerer, daher steigt die Nachfrage nach Einlagerung. Das Reifenhaus Plankenauer hat seine Kapazitäten in Klagenfurt erweitert.

Ab 1. November gilt wieder die situative Winterreifenpflicht in Österreich. Entsprechend viele Autofahrerinnen und Autofahrer lassen jetzt die Reifen umstecken. Die meisten lassen die Reifen aufgrund ihrer Größe und des Gewichts auch gleich einlagern. Seit Jahren verzeichnen Betriebe wie das Reifenhaus Plankenauer eine steigende Nachfrage nach diesem Service und reagieren darauf mit einer Erweiterung der Kapazitäten. Jetzt hat das in vierter Generation geführte Familienunternehmen ein neues, modernes Reifenhotel in der Harbacher Straße in Klagenfurt eröffnet.

1000 Quadratmeter Neubau

Der Neubau mit rund 1000 Quadratmetern bietet auf zwei Ebenen Platz für rund 2300 zusätzliche Reifendepots und ergänzt die bisherigen Kapazitäten am Standort. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um das modernste Reifenhotel Kärntens und bietet optimale Lagerbedingungen für die Räder verschiedener Fahrzeugtypen. Während der Einlagerung werden die Reifen gereinigt, gepflegt und für ihren nächsten Einsatz vorbereitet.

Seit 2012 führen die Geschwister Elisabeth Weihs und Thomas Prinz die Unternehmensgruppe, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die beiden verfolgen einen Expansionskurs. Zuletzt wurden unter anderem ein Standort in Wien eröffnet und das digitale Mobilitätsportal Carmobi.at, über das Servicetermine etc. gebucht werden können, eingeführt. Die Plankenauergruppe umfasst 44 Filialen, davon sind 19 Plankenauer-Standorte, 16 Fastbox-Filialen und neun Standorte von Reifen KPR.