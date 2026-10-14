Zwischen 1. November und 15. April müssen Fahrzeuge in Österreich mit Winterreifen ausgestattet werden, allerdings gelten je nach Gewicht unterschiedliche Regelungen, wie Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erklärt. Während Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen in dem Zeitraum mit Winterreifen ausgestattet sein müssen, gilt für Autos unter 3,5 Tonnen eine sogenannte „situative Winterreifenpflicht“. „Herrschen also winterliche Fahrverhältnisse, müssen Autos geeignete Reifen haben“, so Robatsch. Ähnliches gilt für Schneeketten. „Omnibusse und Lkw müssen Ketten mitführen, Autos sind theoretisch nicht verpflichtet.“

Mit welchen Strafen ist zu rechnen, wenn man bei Schnee mit falschen Reifen angehalten wird?

Die Höhe der Strafen für fehlende Winterreifen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, merkt der Experte an. „Das liegt daran, dass hier das Kraftfahrzeuggesetz zum Einsatz kommt, das die Bundesländer nicht einheitlich ausführen, obwohl wir das schon lange fordern“, erklärt Robatsch. Durchschnittlich sei laut dem Experten und dem ÖAMTC aber mit Strafen in Höhe von ungefähr 100 Euro zu rechnen.