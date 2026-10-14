Tausende Euro Strafe: Fahren ohne Winterreifen kann teuer werden
Ab 1. November gilt für Autos unter 3,5 Tonnen die „situative Winterreifenpflicht“. Bei Unfällen mit falscher Bereifung steigen Versicherungen meist aus.
Wann beginnt die Winterreifenpflicht?
Zwischen 1. November und 15. April müssen Fahrzeuge in Österreich mit Winterreifen ausgestattet werden, allerdings gelten je nach Gewicht unterschiedliche Regelungen, wie Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erklärt. Während Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen in dem Zeitraum mit Winterreifen ausgestattet sein müssen, gilt für Autos unter 3,5 Tonnen eine sogenannte „situative Winterreifenpflicht“. „Herrschen also winterliche Fahrverhältnisse, müssen Autos geeignete Reifen haben“, so Robatsch. Ähnliches gilt für Schneeketten. „Omnibusse und Lkw müssen Ketten mitführen, Autos sind theoretisch nicht verpflichtet.“
Mit welchen Strafen ist zu rechnen, wenn man bei Schnee mit falschen Reifen angehalten wird?
Die Höhe der Strafen für fehlende Winterreifen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, merkt der Experte an. „Das liegt daran, dass hier das Kraftfahrzeuggesetz zum Einsatz kommt, das die Bundesländer nicht einheitlich ausführen, obwohl wir das schon lange fordern“, erklärt Robatsch. Durchschnittlich sei laut dem Experten und dem ÖAMTC aber mit Strafen in Höhe von ungefähr 100 Euro zu rechnen.
Mit welchen Konsequenzen ist bei Unfällen durch falsche Bereifung zu rechnen?
Lenkerinnen und Lenker tragen in jedem Fall eine Mitschuld, sollte ihr Fahrzeug nicht mit Winterreifen ausgestattet sein. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, drohen theoretisch sogar bis zu 10.000 Euro Strafe, informiert der ÖAMTC. „Ein Regress der Haftpflichtversicherung ist in solchen Fällen schon vorgekommen“, so Robatsch. Auch Kasko-Versicherungen können bei einem Unfall mit falschen Reifen aussteigen, je nach Unfallschwere ist mit Gerichtsverfahren zu rechnen.
Wie oft sollten Winterreifen gewechselt werden und woran lässt sich eine zu starke Abnutzung erkennen?
Mindestens vier Millimeter Profiltiefe müssen Winterreifen laut Robatsch vorweisen, um bei winterlichen Verhältnissen noch gefahrlos gefahren zu werden. Weist die Reifenoberfläche Risse auf, sollte eine Fachwerkstatt aufgesucht werden, empfiehlt der Experte. „Es kommt darauf an, wie viele Kilometer man zurücklegt, aber spätestens alle vier Jahre sollte ein Reifensatz gewechselt werden.“
Was ist bei Winterreifen grundsätzlich zu beachten?
Die Relevanz des Reifendrucks wird laut dem Verkehrssicherheitsexperten häufig vergessen. So sollte der Druck bei winterlichen Fahrverhältnissen am besten 0,2 bar höher sein als die allgemeine Empfehlung. An einer speziellen Kennzeichnung lassen sich Winterreifen schnell erkennen – entweder sind sie mit dem Symbol „M & S“ oder „M.S.“ ausgestattet, ein Kürzel für Matsch und Schnee. „Dieses Symbol ,verleihen‘ sich die Hersteller aber gerne selbst“, so Robatsch – die Reifen sind also nicht standardisiert getestet. Verlässlicher sei deshalb das sogenannte 3PMS, das „Three-Peak-Mountain-Symbol“. Die Schneeflocke am Reifen ist ein gesetzlich regulierter Nachweis für Wintertauglichkeit.