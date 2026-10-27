Der Lavanttaler Jakob Eisner (23) feierte in Sölden sein Weltcupdebüt. Trotz Startnummer 69 „habe ich alles genossen“.

Weltcup-Debüt im Riesentorlauf von Sölden, Startnummer 69, schwierige Verhältnisse, eine unruhige Piste und schlechte Sicht. Einfach war Jakob Eisners Premiere auf höchster Ebene wahrlich nicht. „Mir war von Anfang an bewusst, dass es alles andere als leicht wird. Von dem her hatte ich nichts zu verlieren und habe alles gegeben.“ Doch nicht nur sportlich war die Woche für den 23-Jährigen Neuland. „Es war die ganze Woche richtig cool, extrem viel los rund um Medientermine und Sponsorentreffen – das hatte ich davor noch nie und war mit nichts vergleichbar. Ich habe es genossen und inzwischen verarbeitet. Als ich Sonntagabend daheim war, war ich etwas froh, dass es wieder ruhiger gewesen ist. Es prasselt einiges auf einen ein“, hat der Lavanttaler auch das Drumherum intensiv aufgesaugt. Ein kleiner Wermutstropfen blieb: „Ich hatte leider direkt vor dem Flachen einen Fehler und der hat mich ins Flache viel Tempo gekostet.“

Die Lust auf mehr ist jedenfalls geweckt. Seine Premiere hat Eisner gezeigt, „dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn ich weiter so arbeiten kann, kann ich das erreichen, was ich mir vornehme. Voraussetzung ist natürlich, verletzungsfrei zu bleiben“, betont der Kärntner, der in seiner Karriere bereits mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen wurde.

© GEPA Jakob Eisner bei seinem Debüt in Sölden

Nun gilt der Fokus dem Training in Tirol, ehe der Schützling von Günther Steiner („Für ihn war es wichtig, dass ich Gas gebe und nicht bremsen anfange“) Anfang Dezember im Europacup in der Schweiz einsteigt. Dort konzentriert er sich aktuell auf den „Riesen“ und auch für die nächsten Schritte hat der 23-Jährige ein klares Ziel vor Augen: „Das Hauptziel ist es, mich hier zu etablieren.“