Bekannter Bergsteiger seit über einem Jahr in Kärnten verschwunden

Deutscher Alpinist brach im September 2025 zu einer Tour im Ankogelgebiet auf. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Mehrere Suchaktionen waren erfolglos.

Er hat etwa 5500 Berggipfel bestiegen, seine Touren dokumentierte er penibel auf seiner Social-Media-Plattform unter dem Pseudonym „Steppenwolf“. Exakt 2224 Einträge gibt es dort, darunter auch jenen, der ihm mit größter Wahrscheinlichkeit zum tödlichen Verhängnis wurde.

Am 8. September 2025 plante der Deutsche Kai M. (62) eine Tour vom Hannoverhaus in Mallnitz auf den Ankogel und zum Ali-Lanti-Biwak in der sogenannten Kleinelendscharte in der Gemeinde Malta. Kurz vor 17 Uhr schickte der 62-Jährige ein Foto an eine Bekannte in Deutschland. Es zeigt den rund 1,90 Meter großen, schlanken Mann vor dem Gipfelkreuz des 3174 Meter hohen Schwarzkopf. Seitdem ist Kai M. wie berichtet verschwunden. Bis heute.

Riesiges Suchgebiet

Trotz mehrerer großer Suchaktionen gibt es von ihm bisher keine Spur. „Wir haben wirklich intensiv nach ihm gesucht“, sagt Horst Wohlgemuth, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei im Bezirk Spittal. Die letzte Suchaktion ist erst wenige Wochen her. „Wir hatten im September eine Einsatzübung in jenem Gebiet, in dem der Vermisste wohl unterwegs war. Da haben wir nochmals, mit Hubschrauberunterstützung, alles abgesucht. Leider erfolglos“, sagt Wohlgemuth.

Viele Möglichkeiten zu „verschwinden“

Und da Kai M. seit dem 8. September 2025 nirgendwo mehr gesehen wurde, es von ihm auch keine Spur gibt, auch nicht außerhalb Kärntens, muss man davon ausgehen, dass er nicht mehr lebt. Möglichkeiten, in dem mehreren Hundert Quadratkilometer großen Gebiet spurlos zu „verschwinden“, gibt es viele.

Entsprechend gering schätzt Wohlgemuth die Chancen ein, dass der Leichnam des Vermissten gefunden wird. „Hier gibt es unzählige Gletscher- und Felsspalten“, sagt er. Zudem sei der deutsche Alpinist offenbar nicht nur auf Wanderwegen unterwegs gewesen, sondern auch in felsigem, steilem Gelände. Wenn man dort abstürzt, werde man nur durch Zufall gefunden, so der Alpinpolizist.

Ungarin seit 2013 verschwunden

Kai M. ist der letzte, aktuellste Vermisstenfall in den Bergen im Bezirk Spittal. Aber er ist nicht der Einzige. So wird, wie mehrfach berichtet, seit mehr als 13 Jahren die ungarische Staatsbürgerin Rita Monika B.-G. vermisst. Die damals 40-Jährige wurde am 4. September 2013 das letzte Mal gesehen. Sie war von Heiligenblut zu einer Wanderung ins Glocknergebiet aufgebrochen. Seitdem fehlt, trotz zahlreicher Suchaktionen, jede Spur. Auch im Bereich der Emberger Alm wird laut Wohlgemuth seit Jahren ein deutscher Staatsbürger vermisst.