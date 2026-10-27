Brand nahe der Volksschule Grundlsee endete glimpflich

Passanten entdeckten das Feuer, alarmierten die Feuerwehr und leisteten mit Feuerlöschern wertvolle Vorarbeit.

In einem Wohnhaus nahe der VS Grundlsee brach am Montag ein Brand aus

Am Nachmittag des Nationalfeiertags kämpften zwei Feuerwehren mit rund 40 Kräften in Grundlsee gegen einen Wohnhaus-/Fassadenbrand. Der war im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, Flammen loderten auf die Holzverkleidung darüber. Passanten hatten das Feuer im Haus nahe der Volksschule entdeckt.

Als die Feuerwehren eintrafen, waren Helfer dabei, den Brand einzudämmen. „Mit Feuerlöschern aus der Volksschule, dem nahe gelegenen Sparmarkt und von Bewohnern der umliegenden Gebäude“, berichtete die FF Grundlsee später.

Der Fassadenbrand war bald unter Kontrolle, nach etwa einer halben Stunde konnte um 16.20 Uhr „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache wird noch ermittelt.