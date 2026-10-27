Hund stößt mit E-Biker am Ennsradweg zusammen, Steirer verletzt

Als der Hund vom Straßengraben auf den Ennsradweg lief, stieß er mit dem E-Biker zusammen. Der 74-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Am Montagnachmittag stieß ein Hund mit einem E-Biker am Ennsradweg in Lassing zusammen. Der Steirer (74) kam zu Sturz und erlitt leichte Verletztungen.

Der Radler war gegen 15:30 Uhr auf dem Ennsradweg R7 in Richtung Irdning unterwegs. Zur selben Zeit war dort ein 24-Jähriger mit seinem – angeleinten – Hund spazieren. Der Radfahrer sah den Hundehalter und wollte an ihm vorbeifahren. In dem Moment kam der Hund aus dem angrenzenden Straßengraben und lief auf den Radweg. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Zum Glück hatte der E-Biker einen Helm getragen.

Der 74-Jährige klagte nach dem Unfall über starke Schmerzen im Schulterbereich. Er wurde vom Roten Kreuz in das DKH Schladming gebracht. Der Hund blieb offenbar unverletzt.