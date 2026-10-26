„Pinheiro“ zauberte in Sölden: „Erstmals haben wir den Kopf über Wasser“

Lucas Braathen feierte seinen zweiten Sieg in Sölden, den ersten als Brasilianer und will jetzt mehr: „Wenn ich nach außen nicht sage, dass ich Gesamtweltcupsieger werden will, wie sollte ich es mir selbst glauben?“

Manche mögen angesichts der Kampfansage von Lucas Pinheiro Braathen vor der Saison den Kopf geschüttelt haben. Der Brasilianer, der im Vorjahr mit Olympia-Gold und der kleinen Kristallkugel für den Sieg im RTL-Weltcup überzeugte, gab schon vor dem Start der Saison eine Kampfansage an Marco Odermatt ab – und untermauerte diese mit dem Erfolg in Sölden, auf wegen Windes aber verkürztem Riesentorlauf. Und meinte danach: „Ihr wisst, dass ich immer schon sehr offen mit meinen Zielen war. Aber klar ist: Wenn ich es euch nicht sagen kann, wie sollte ich es mir dann erklären, dass ich das kann?“

Davor hatte er im Ziel gefeiert, mit seiner Freundin Isadora Cruz, die erstmals bei einem Weltcuprennen dabei war und durchaus die eine oder andere Träne verdrückte, ehe sie Belohnungsbussis verteilte (und empfing). Und Pinheiro, wie er nun lieber genannt werden will, meinte: „Ich hatte großen Druck, wenn diese wunderschönen Augen direkt im Ziel zuschauen.“ Um dann zu erklären, wieso er sich in der Lage sah, sich diesem „Extra-Druck“ auch wirklich auszusetzen: „Ich habe in dieser Saison das erste Mal seit diesem ganzen Projekt das Gefühl, dass wir den Kopf ganz über Wasser haben. Das gibt uns mehr Ruhe, mehr Freiheit im Team“, erklärte er. Eines, dessen Größe er auf neun Personen ausbaute. Und nun, nach dem „erfolgreichen“ Besuch seiner Freundin meinte er: „Ich werde das Team fragen, ob sie wiederkommen darf. Und ich hoffe darauf, dass alle ‚Ja‘ sagen.“ Denn obwohl er es ist, der der „Boss“ in seiner kleinen Mannschaft ist, ist für ihn klar: „So arbeiten wir nicht, dass nur ich sage, was läuft.“

Der Konkurrenz aber zeigte er im Riesentorlauf, was läuft. Seit Olympia ist „Pinheiro“ ungeschlagen, fand über den Sommer neue Motivation: „Wenn du deine größten Träume erreichst, dann ist das auch ein Test. Warum tust du das alles? Für Medaillen? Oder für etwas, das darüber hinausgeht?“ Die Antwort, die er fand – „mir ging es immer um Veränderung, darum, dass die Brasilianer mit und durch mich sehen, dass alles möglich ist, wenn ein Brasilianer Olympiasieger auf Schnee werden kann“ – half ihm, Motivation zu finden. Tag für Tag. Um nun am nächsten großen Traum zu basteln: dem Sieg im Gesamtweltcup. „Den erringst du nicht an einem Tag. Daher war ich in der Vorbereitung bei jedem Wetter, bei allen Verhältnissen beim Training. Und das hat mir geholfen, mich auch hier gut auf die schwierigen Bedingungen einzustellen.“ So gut, dass er die beiden Schweizer Loïc Meillard und Marco Odermatt auf die Ränge verwies.

Die Österreicher? Konnten nicht an die Erfolge des Vorjahres anschließen, als es die Ränge zwei, vier und sechs gab. Marco Schwarz schied schon nach wenigen Toren aus („Ich werde das aber, wie vor dem Rennen gesagt, nicht überbewerten, ich habe noch Arbeit vor mir“), Raphael Haaser fuhr mit Rang fünf sein bisher bestes Sölden-Ergebnis ein. „Im zweiten Lauf war es schon sehr gut, im ersten habe ich ‚nur‘ 1,3 Sekunden verloren, obwohl es nicht so gut war. So gesehen bin ich zufrieden.“ Und Stefan Brennsteiner fragte sich im Ziel des zweiten Laufs, in dem er von Rang drei auf Platz elf zurückgefallen war, warum das so war: „Das Gefühl war nicht so schlecht. Ich habe an sich auf den Applaus gewartet, als ich im Ziel war, der kam aber nicht.“ Daher sei für ihn, „weil so schlecht war ich seit Schladming im Vorjahr nicht“, klar: „Ich muss noch arbeiten. Offenbar bin ich noch nicht so gut.“

Zufrieden war hingegen Patrick Feurstein nach Rang zehn zum Auftakt, der ihm zeigte, dass die Richtung stimmt: „Bisher war es oft so, dass ich meinte, so gut zu sein, dass ich enger fahren kann als die anderen. Das hat offenbar nicht gestimmt. Jetzt bemühe ich mich einfach, so zu fahren, wie ich es kann. Das geht besser.“ Österreichs Männer blieben nach dem Auftakt in Sölden, trainieren auf dem Rennhang diese Woche Super-G. Und Pinheiro? Freute sich am Sonntag aufs Feiern, „auf ein paar Bier mit Freunden“. Am Montag aber startete dann das „Projekt Slalom“. Schließlich war er sehr ernst mit dem Ziel, die große Kugel zu holen.