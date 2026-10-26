„Frechheit“: Eibiswald sucht Rowdys, die über Fußballfeld fuhren

Unbekannte pflügten über den Eibiswalder Fußballrasen mit dem Auto. Im Sportclub ist man entsetzt und ersucht um Hinweise.

„Stinksauer“ ist man beim Sportclub Eibiswald. Denn Unbekannte sind mit dem Auto über den Fußballplatz gefahren und haben deutliche Spuren – und Schäden hinterlassen. Im Sportclub ist man entsetzt und ersucht um Hinweise an die Polizeiinspektion Eibiswald Tel. 059 133 6102-100.

In einem zornigen Posting machen die Sportclub-Verantwortlichen am Montag ihrem Ärger Luft: „Während unsere Mitglieder, freiwilligen Helfer und Platzwarte unzählige Stunden ihrer Freizeit investieren, um unseren Fußballplatz zu pflegen und in Schuss zu halten, glaubt irgendjemand, unseren Rasen mit Reifenspuren verwüsten zu müssen.“

Ein Sportplatz ist kein Spielplatz für rücksichtslose Rowdys und keine Rallye-Strecke für irgendwelche Möchtegern-Rennfahrer — Aus dem Posting des Vereins

Aufruf

Natürlich wollen die Verantwortlichen die Vandalen zur Verantwortung ziehen. Daher wurde nun via Facebook aufgerufen, sich mit Hinweisen bei der örtlichen Polizei oder direkt beim Sportclub zu melden.

Leider sind derartige Vandalenakte keine Seltenheit. Beispielhaft: In Reichenfels haben Rowdys auf beiden Sportplätzen beim Driften ihre Spuren hinterlassen.