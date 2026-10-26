Zijad Kaltak, Stürmer des SV Viktoria Viktring aus Klagenfurt, sorgt mit einem Seitfallzieher gegen St. Urban für Aufsehen. Doch schauen Sie selbst.

410 Follower hat die Reservemannschaft des SV Viktoria Viktring aus Klagenfurt auf ihrem Instagram-Account. Doch seit kurzem sorgt das Fußballteam, das in der 2. Klasse C, Reserve spielt, weltweit für Aufsehen – zumindest auf Social Media. Anlass ist ein spektakuläres Tor.

Am Samstag, dem 24. Oktober, mussten die Klagenfurter auswärts bei der Reserve von St. Urban antreten. Das Match war eine klare Sache. Schon zur Pause führte der SV Viktring mit 6:0. Hauptverantwortlich war Stürmer Zijad Kaltak, der drei Treffer beigesteuert hatte. Zwei weitere folgten in Halbzeit zwei zum Endstand von 8:0.

Vor allem das achte und letzte Tor hatte Seltenheitswert: Es war die 77. Spielminute: Von rechts kommt nach einer Ecke eine Flanke in den Strafraum der St. Urbaner. Der ungedeckte Kaltak steigt hoch und donnert den Ball mit einem Seitfallzieher volley ins Tor. Staunen und Applaus, selbst von gegnerischen Spielern und Fans.

Das Tor im Video

Mehr als 101.000 Likes

Der Meinung des SV Viktoria Viktring, der das Tor wie folgt kommentiert – „Unseren heutigen Sieg haben wir mit einem wunderschönen Tor zum Abschluss gekrönt, ein Tor, wie man es nur selten zu sehen bekommt“ – hat sich auch „das Internet“ angeschlossen. Das wenige Sekunden dauernde Video von Kaltaks Tor wurde auf Instagram in knapp zwei Tagen bereits mehr als 2,7 Millionen Mal aufgerufen, bekam mehr als 101.000 Likes, wurde 24.200-mal geteilt oder weitergeschickt und wurde 875-mal kommentiert (Stand: Montag, 14 Uhr).

Mit dem Sieg festigten die Viktringer ihren 2. Tabellenplatz in der 2. Klasse C, Reserve, fünf Punkte hinter der Spielgemeinschaft GSC Liebenfels/SC St. Veit.