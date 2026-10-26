Nicki Minaj musste ihren „schönen Hintern“ für Trump präsentieren

Die US-Rapperin gilt als eine der loyalsten Anhängerinnen Trumps aus dem Showbiz. Kommentare über ihr Äußeres lächelt sie vor tausenden Leuten weg – und stößt vielleicht bald zu Trumps Presseteam?

Auf Wunsch von Trump musste Nicki Minaj bei einer Wahlkampfveranstaltung in Port Huron aufstehen und den Applaus für ihren „schönen Hintern“ entgegenehmen

Von außen wirkte die Szene am Sonntag im McMorran Place in Port Huron (US-Bundesstaat Michigan) unangenehm. Wie es sich für Nicki Minaj tatsächlich anfühlte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Artig folgte sie jedenfalls der Aufforderung von US-Präsident Donald Trump, aufzustehen und ihr Gesäß der jubelnden und lachenden Menge zu präsentieren. Sekunden zuvor lobte der 80-Jährige es über den grünen Klee.

„Übrigens, ich habe mir vorhin einen verdammt schönen Hintern angesehen – von Nicki Minaj“, sagte Trump bei der Wahlkampfveranstaltung ins Mikrofon. Den könne man gar nicht übersehen, führte er weiter aus, ehe die Aufforderung zum Aufstehen folgte. „Ich hoffe, Nicki hat sich nicht beleidigt gefühlt. Wir lieben Nicki“, betonte der US-Präsident dann noch.

Der ganzen Szene voraus ging eine Erzählung über Senator Jon Husted, dessen Hintern der US-Präsident ein paar Wochen zuvor bei einem Wahlkampf-Auftritt in Ohio spaßhalber gepriesen hatte.

Nicki Minaj neue Pressesprecherin des Weißen Hauses?

Trump tourt gerade durch die USA und mobilisiert im Endspurt des Wahlkampfes vor den Midterms noch einmal die republikanische Wählerschaft. Sein selbsternannter „größter Fan“, nämlich Nicki Minaj, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Die mittlerweile 43-jährige Rapperin legte in den vergangenen Jahren eine radikale Wende hin – von einer Koryphäe der queeren Szene an den rechten Rand des politischen Spektrums.

Minaj und Trump bewegen sich auf einer Wellenlänge, teilen die gleichen Einstellungen. Trump habe die „Energie der USA geändert“, seitdem er zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, sagte die Musikerin am Sonntag auf der Bühne. Worte, die Trump gefallen werden. So sehr, dass Minaj künftig gar Teil seines Teams sein wird?

An Bord der Air Force One, mit der Minaj zusammen mit Trump nach Michigan gereist war, übte sie offenbar für den vakanten Posten Pressesprecherin des Weißen Hauses. Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, postete ein Video dazu auf X. „Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben die neue Press Secretary des Weißen Hauses gefunden“, schrieb er dazu.

Wie ernst Cheung es mit dieser Aussage meint, sei dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass die Stelle nach der Entlassung von Katie Zacharia noch unbesetzt ist. Nur fünf Tage war sie im Amt, ehe der Druck aufgrund ihres fragwürdigen juristischen Werdegangs und ihrer unsicheren Auftritte bei Medienterminen zu groß wurde.