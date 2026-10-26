Heißluftballon knapp über Grazer Dächern sorgt für Aufsehen

Das Luftfahrzeug schwebte in niedriger Höhe über Straßen und Häuser im Westen von Graz. Einsatz hatten Polizei und Rettung aber keinen.

In Graz sorgte am Montag ein Heißluftballon für Aufsehen. Zumindest die Aufnahmen davon. Das Luftfahrzeug schwebte in niedriger Höhe über Straßen und Häuser im Westen der Stadt. Es sieht ganz danach aus, als ob das nicht geplant war.

In den Video-Clips auf „Grazwellness“ fährt der Heißluftballon – mit einer Werbeaufschrift der deutschen Verbrauchermärkte „Coma“ – immer näher auf ein Siedlungsgebiet zu, bevor er dort „verschwindet“.

© screenshot/grazwellness Der Heißluftballon im Grazer Siedlungsgebiet

Passiert dürfte aber nichts sein. Dem Roten Kreuz war ebensowenig ein Einsatz bekannt wie der Landespolizeidirektion. Bei der sind zwei Überflüge mit einem Heißluftballon angemeldet. Offenbar verlief die Ballonfahrt nicht nach Wunsch.