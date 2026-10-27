Zwei Paul Certov, zehn Tore und ein prominenter Schiri-Papa

Ein verrücktes Torfestival, zwei Fußballer mit demselben Namen und ein Landeshauptmann, der diesmal ganz besonders auf den Schiedsrichter schaute: Beim Duell zwischen Rückersdorf und Sele Zell war einiges los.

3:0 nach 18 Minuten, 4:1 zur Pause. Eigentlich eine klare Sache für Sele Zell. Eigentlich. Denn Rückersdorf dachte gar nicht daran, sich geschlagen zu geben. „Du hattest nie das Gefühl, dass die Partie entschieden ist“, gestand selbst Zells Trainer Marijan Smid. Und das, obwohl seine Mannschaft am Ende zehn Tore bejubeln durfte – allerdings gemeinsam mit dem Gegner. Endstand: 6:4.

„Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz“, ärgerte sich Rückersdorfs Trainer Matthias Maierhofer. Die Gegentore waren vielfach selbst verschuldet, die Moral aber stimmte. Zweimal kämpften sich die Hausherren bis auf einen Treffer heran, bei 3:4 und 4:5. „Aber beide Male antwortete Zell mit einem weiteren Tor.“ Irgendwann war der Widerstand gebrochen.

Für Smid war es ein versöhnlicher Abschluss. „Es stimmt also doch: Irgendwie gleicht es sich aus. Wir haben heuer drei-, viermal als bessere Mannschaft knapp verloren. Diesmal war der Spielverlauf glücklich für uns.“ Und die Winterpause damit ein Stück entspannter.

Zwei Paul Certov, aber nur einen Pauli

Auch abseits des Torfestivals hat Sele Zell eine Besonderheit zu bieten. Der Verein befindet sich im Umbruch, junge Spieler drängen nach. Darunter zwei, die nicht nur das Trikot, sondern auch Vor- und Nachnamen teilen: Beide heißen Paul Certov.

„Beide studieren in Graz und trainieren dort“, erzählt Smid. Damit bei seinen Anweisungen nicht ständig zwei Spieler reagieren, hat der Trainer eine pragmatische Lösung gefunden. „Der eine ist der Pauli, der andere der Simi. Weil er mit zweitem Namen Simon heißt.“

© Sobe Auch Landeshauptmann Daniel Fellner war unter den Zuschauern

Der Obmann ist der Schwiegervater

In Rückersdorf wiederum funktioniert seit vier Jahren die Spielgemeinschaft mit der DSG Klopeinersee. „Wir haben viel Nachwuchs und nutzen beide Sportplätze“, sagt Obmann Markus Deutschmann. Mehr helfende Hände, mehr Zuschauer, kurze Wege – und familiäre Verbindungen gibt es obendrein.

„Der Obmann der DSG, Gottfried Teuschl, ist beispielsweise der Schwiegervater unseres Kapitäns Manuel Omelko.“

Prominenter Schiri-Papa

Und dann war da noch ein prominenter Zuschauer: Landeshauptmann Daniel Fellner verfolgte die Partie in Rückersdorf. Sein besonderes Augenmerk galt diesmal nicht nur den Spielern, sondern dem Mann mit der Pfeife. Schiedsrichter Noah Fellner ist sein Sohn.