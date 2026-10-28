Schon die Römer waren hier: Traditionsgasthaus feiert Jubiläum

Das Gasthaus Fleissner in St. Michael am Zollfeld blickt auf eine 90-jährige Geschichte zurück. Seit nunmehr 20 Jahren ist bereits die heutige Wirtin Heidrun Fleissner am Werk.

Auf insgesamt 550 Jahre Unternehmertätigkeit blickten dieser Tage insgesamt 30 Betriebe aus dem Raum Klagenfurt zurück. Maßgeblich an dieser stattlichen Zahl ist das Gasthaus Fleissner in St. Michael am Zollfeld, das nicht nur Gastgeber der besonderen Jubiläumsfeier durch die Wirtschaftskammer Kärnten war, sondern eben auch selbst zu den ausgezeichneten Betrieben zählte. Denn für seine 90-jährige Unternehmensgeschichte erhielt das Haus die Auszeichnung für das längste Jubiläum im Rahmen besagter Mitgliederehrung. Neben dem Jubiläum des Gasthofs wurde auch die heutige Wirtin Heidrun Fleißner für 20 Jahre Selbstständigkeit geehrt.

1 / 4 Für seine 90-jährige Unternehmensgeschichte wurde das Gasthaus Fleissner ausgezeichnet. Über die Ehrung freuten sich Auguste und Heidrun Fleissner (2. v. r.), die vor 20 Jahren den Familienbetrieb übernommen hat © Wkk/Caroline Knauder

Der Gasthof Fleissner ist ein familiengeführter Betrieb in bereits dritter Generation am Ortsende von St. Michael am Zollfeld – zwischen St. Veit und der Kärntner Landeshauptstadt. So geschichtsträchtig das Haus an sich selbst ist, genau so geschichtsträchtig ist allein der Boden, auf dem das Gasthaus steht. Denn dieser ist von durchaus historischer Bedeutung für Kärnten, früher gingen hier nämlich die Römer ein und aus. Noch heute zeugen vereinzelt alte Römersteine an der Vorderfront des Gasthofs von der Geschichte, deren Bewohner und deren Wirken. „Auch im sogenannten Virunum-Stüberl gibt es noch einen gewissen Fundus“, erklärt Hausherrin Heidrun Fleissner.

Das Gasthaus an sich gab es eben schon seit jeher. Ingeborg und Alois Fleissner, Heidrun Fleissners Urgroßeltern, haben zunächst nur die dazugehörige Landwirtschaft betrieben. Vor 90 Jahren hat das Paar auch das Lokal übernommen und im Laufe der Zeit stetig erweitert und modernisiert. „Anfangs gab es nicht einmal eine Heizung oder Strom“, weiß die heutige Chefin aus Erzählungen zu berichten. Heute zählt das Gasthaus neben dem bereits erwähnten „Virunum“-Stüberl, auch noch ein weiteres Stüberl, sechs Gästezimmer (mit 13 Betten), einen großen Veranstaltungssaal (für 100 Personen) sowie eine Kegelbahn und einen gemütlichen Gastgarten. „Wir sind auch eine wichtige Station für Teilnehmer des traditionellen Vierbergelaufes“, weiß die 44-Jährige.

Von Generation zu Generation

Das Unternehmen wurde dann von Generation zu Generation weitergegeben. 2006 trat dann eben Heidrun Fleissner das gastronomische Erbe an. „Ich bin im Gasthaus aufgewachsen, für mich war klar, dass ich das einmal machen werde“, erklärt die zweifache Mutter (die Kinder sind vier und 13 Jahre alt) und Absolventin der HBLA Pitzelstätten. Die angrenzende Landwirtschaft ist ebenfalls nach wie vor in Familienbesitz, um diese kümmert sich Bruder Helmut.

Gasthaus Fleissner Adresse. Zollfeld 3, 9063 Maria Saal Telefon. 04223/2218 E-Mail. kontakt@gasthof-fleissner.at Öffnungszeiten. Dienstag bis Samstag ab 11.30 Uhr, warme Küche von 11.30 bis 14 Uhr, abends von 18 bis 20 Uhr

Die Küche steht seit jeher für bodenständige Hausmannskost. In dieser steht übrigens Fleissners Mutter Auguste. Sie kocht mit viel Liebe und frischem saisonalem Gemüse und Kräutern aus dem eigenen Garten und Fleisch aus der Umgebung. Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und zu kulinarischen Genüssen verarbeitet. Die Speisekarte bietet Klassiker wie Zwiebelrostbraten, Hirschbraten, Kärntner Käsnudel sowie hausgemachte Mehlspeisen. Dazu gibt es erlesene Weine und eine Auswahl an hausgemachten Säften.