In Belgrad werden schon die Geschäfte verbarrikadiert: Wer erklärt sich zuerst zum Wahlsieger in Serbien?

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Serbien zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Die Wahl wird von zahlreichen Unregelmäßigkeiten überschattet. Die regierende SNS von Ex-Präsident Vučić muss um die Macht bangen.

Selbst vom stundenlangen Stehen in Warteschlangen ließen sich die Wahlberechtigten in Serbien nicht schrecken: Begleitet von einem ungekannten Wählerandrang und überschattet von zahlreichen Zwischenfällen sind in Serbien am Sonntag die vorgezogenen Parlamentswahlen angelaufen (über die Bühne gegangen).

Erste Ergebnisse werden erst in den Abend- oder Nachtstunden erwartet. Doch letzte Umfragen vorab prognostizierten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SNS des autoritären Ex-Präsidenten Aleksandar Vučić und der neuen Studentischen Liste (SL). In der Innenstadt rollen Polizeifahrzeuge auf – und die Läden vernageln ihre Schaufenster mit Holzplatten.

Sorge um Manipulationen

Eine Rekordzahl von 16271 heimischen und ausländischen Wahlbeobachtern verfolgte bei dem EU-Anwärter den Wahlverlauf: Bürgerrechtler hatten angesichts des nie bereinigten und mit aufgepumpten Wahlregisters vorab die Sorge geäußert, dass der Urnengang wie in früheren Jahren erneut von massiven Manipulationen überschattet werden könnte.

Die Wahlbeobachterorganisation CeSid berichtete bereits gegen Mittag von über 120 Unregelmäßigkeiten in 750 Wahllokalen, die auf Stimmenkauf hindeuteten – wie das illegale Fotografieren des ausgefüllten Stimmzettels per Mobiltelefon, das Abstimmen außerhalb der Wahlkabinen oder in offensichtlich organisiert zu den Wahllokalen geführten Gruppen.

Lange Warteschlangen vor den Wahllokalen wurden nicht nur in den Großstädten Belgrad, Nis und Novi Sad, sondern auch in Provinzstädten und in der ausländischen Diaspora gemeldet. Viele Wahlberechtigte waren dem Aufruf der Opposition gefolgt und hatten sich bereits am frühen Morgen zu ihren Wahllokalen aufgemacht: Die SL hatte davor gewarnt, dass die Wahlen mit übertrieben langer Überprüfung der Personalien verschleppt werden könnten, um die Stimmabgabe von Last-Minute-Wählern zu verhindern.

Nach mehr als 14 Jahren der SNS-Ära konnten viele Frühaufsteher in Belgrad den Urnengang kaum mehr erwarten. „Belgrad wird die SNS heute beerdigen“, erklärte der Belgrader Sportartikelhändler Jovan gegenüber dem / dem…, warum er gemeinsam mit mehreren hundert anderen Wählern bereits einundhalb Stunden vor Wahlbeginn vor dem Wahllokal Nr. 16 im Stadtteil Vozdovac ausharrte: „Die Leute haben die Korruption und kriminellen Machenschaften der SNS einfach satt.“

Sehr hohe Wahlbeteiligung

Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung laut der unabhängigen Wahlbeobachterorganisation CRTA bereits um 14:00 Uhr mit 46,4 Prozent deutlich über der von 2023 zum gleichen Zeitpunkt (32,3 Prozent). Obwohl eine hohe Wahlbeteiligung laut Ansicht von Analysten eher der SL zugutekommen könnte, weil Manipulationen bei einem größeren Wähleraufkommen weniger stark ins Gewicht fallen, galt der Wahlausgang bis zuletzt als völlig offen.

Außer auf ihre nationalistischen Stammwähler, den Großteil der Rentner und die zur Stimmabgabe für die Regierungsparteien oft genötigten Beschäftigten der Staatsbetriebe konnte die SNS im Stimmenstreit und am Wahltag auf ihre Medienübermacht sowie den von ihr weitgehend kontrollierten Sicherheitsapparat bauen: Unabhängige Medien berichteten von mehreren Fällen, in denen die Polizei trotz des von Bürgern gemeldeten Verdachts von Stimmenkauf oder merkwürdigen Autobussen mit mutmaßlichen Wanderwählern unweit von Wahllokalen keinerlei Anstalten machte, zu intervenieren.

Die russophile SNS, unter deren Führung die EU-Annäherung des Landes in den letzten Jahren völlig ins Stocken geraten ist, hat im Wahlkampf höhere Löhne und Renten, die entschlossene „Verteidigung des Vaterlands“ und Säuberungswellen an den Hochschulen angekündigt. Die aus der Protestbewegung gegen die Korruption entstandene SL gelobt bei einem Wahlsieg die Rückkehr zu rechtsstaatlichen Verhältnissen, die Wiederherstellung der Gewaltenteilung und einen demokratischen Neuaufbruch.

Ausgeschlossen wurde vorab von Wahlbeobachtern nicht, dass beide Seiten sich zu Wahlsieger erklären könnten. Mit Wahlanfechtungen und turbulenten Nachwahltagen ist zu rechnen: In Belgrad wurde die Straßen um die Nationale Wahlkommission RIK und um das Parlament bereits am frühen Sonntagvormittag weiträumig abgesperrt.