Schauspielhaus Graz und Next Liberty müssen fusionieren

17 Millionen Euro müssen in fünf Jahren eingespart werden: Die Bühnen Graz stehen vor einer weitreichenden Strukturreform inklusive Personalreduktion.

Die Debatten um den Deregulierungsgipfel haben einen anderen weitreichenden Beschluss der Landesregierung und des Grazer Gemeinderates beinahe untergehen lassen. Die beiden Eigentümer der Bühnen Graz haben dem Unternehmen ja ein Einsparungsvolumen von 17 Millionen Euro in fünf Jahren aufgebürdet. Nun haben sie auch einer Änderung des Gesellschaftsvertrages zugestimmt, um den Weg für eine umfassende Strukturreform freizugeben, die Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner umsetzen wird.

In einem ersten Schritt ist eine zentral organisierte Abteilung für „Shared Services“ eingerichtet worden, die IT-, Personalagenden oder etwa die Buchhaltung für alle Häuser von Oper, Schauspielhaus und Next Liberty bis zu den Grazer Spielstätten (Orpheum, Dom, Kasematten) erledigen soll. Dadurch rechnet man mit jährlichen Einsparungen von bis zu 700.000 Euro.

© Victoria Kager Das Kinder- und Jugendtheater von Next Liberty bleibt künstlerisch eigenständig, kaufmännisch wird man mit dem Grazer Schauspielhaus fusioniert

Jetzt wird mit dem Segen der Eigentümer die Fusionierung von Schauspielhaus Graz und dem Jugendtheater Next Liberty geprüft und umgesetzt. Die künstlerischen Intendanzen bleiben unangetastet, zusammengeführt werden die kaufmännischen Agenden in eine GmbH mit zwei Geschäftsführern. Das jährliche Einsparpotenzial wird mit 665.500 Euro beziffert. Die Personalreduktion im technischen und administrativen Bereich liegt bei 13 Vollzeitäquivalenten. Die Oper Graz kommt als größtes Haus mit rund 330 Mitarbeitern für diese Fusionierung nicht in die Ziehung. Ihr steht aber ebenfalls eine Strukturreform mit Einschnitten bevor. Jedenfalls wird das im Bühnen-Konzern nicht ohne spürbare Personalreduktionen abgehen können.

© Christoph Kleinsasser Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner muss einen harten Sparkurs exekutieren

Die Bühnen Graz zählen insgesamt 640 Mitarbeiter und haben 1200 Gastverträge abgeschlossen. Als Eigentümer schießen trotz der Einsparungen das Land Steiermark für die Spielsaison 2026/27 fast 28,5 Millionen Euro zu, die Stadt Graz 23,3 Millionen Euro. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Bühnen-Graz-Chef Rinner „die weitreichenden Reformpläne, die in Umsetzung sind“. Zum Personalstand gibt es aktuell keine Angaben. Man werde beim Personalabbau aber vor allem mit natürlichen Abgängen und sozial abgefederten Lösungen vorgehen. Die Bühnen Graz haben dauerhaft eine Arbeitsstiftung eingerichtet.

Zuletzt hat es ja Aufregung gegeben, weil der Intendant der Oper Ulrich Lenz nicht verlängert worden ist. Das hat dieser auch in Zusammenhang mit den Sparplänen gebracht. Und auch das aktuell laufende Klanglicht-Festival ist nur noch mit Eintrittskarten ohne Gratis-Parcours zu bestaunen.