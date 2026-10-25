2. Liga: Austria hat Relegationssplatz praktisch sicher

In der Regionalliga Süd ist Velden die weiße Weste los. Über 1400 Zuschauer beim Derby zwischen Nußdorf und Matrei.

Fußball-Romantiker aufgepasst! Vor 38 Jahren, am 22. Oktober 1988, trafen die Austria Klagenfurt und der Wiener Sportclub letztmals aufeinander. Die Waidmannsdorfer siegten, damals noch in der 1. Division, 4:1 (Tore: Vorderegger 2, Bogdanovic, Koreimann). Im Frühsommer 2027 könnte es wieder so weit sein. Warum, das erklären wir hier:

In der heurigen Saison gibt es aus den vier Regionalligen nur zwei Aufsteiger in die 2. Bundesliga: einer aus der Mitte/West und einer aus Ost/Süd. Die Relegationsspiele darf nur bestreiten, wer zumindest den Zulassungsworkshop der Bundesliga absolviert hat. An dem haben aus der RL Ost unter anderem Tabellenführer Marchfeld und Verfolger Wiener Sportclub teilgenommen. Der Marchfeld-Vorstandsvorsitzende Hubert Haunold winkte aber bereits ab: „Wir lassen uns auf keine Abenteuer ein. Vorher brauchen wir eine fitte Sportanlage und ein nachhaltiges Budget.“

Anders klingt es beim Wiener Sportclub: „Wir sind bereit und bemüht, es umzusetzen, wenn der sportliche Erfolg passt“, sagt Funktionär Adolf Solly. „Mit unserem neuen Stadion haben wir neue Voraussetzungen, darüber nachzudenken.“ Tatsächlich haben die Wiener einen Schnitt von rund 3000 Besuchern, beim Schlager gegen Marchfeld waren es 4200.

Und im Süden?

Da war neben Austria Klagenfurt nur Tillmitsch beim Workshop mit dabei. „Nur, um uns zu informieren. Für uns kommt ein Aufstieg erst mittelfristig in Frage“, sagt Michael Sokulskyj, der Sektionsleiter des aktuell Tabellenfünften.

Das heißt, am Papier wäre der Weg ziemlich frei für die Austria. Dazu muss es aber auch sportlich passen. Das gelang gestern mit dem 3:0 gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Velden. „

Wir hatten davor schon eine Menge Druck am Kessel. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, es sehr gut gemacht, nur wenig zugelassen. — Carsten Jancker, , Trainer Austria Klagenfurt

Am Sonntag wird die vorletzte Runde mit dem Spiel des WAC gegen Völkermarkt abgeschlossen. Siegen die Wölfe, bleibt es im Kampf um die Top-4 spannend. Siegt Völkermarkt, wäre hingegen alles entschieden.

Fünf Teams nur durch einen Punkt getrennt

In der Kärntner Liga trennten sich Nußdorf und Matrei im Osttiroler Derby vor über 1400 Zuschauern mit 2:2.

An der Spitze wird es immer enger. Die ersten Fünf sind nur durch einen Punkt getrennt. Gestern rückte noch KAC in das Top-Feld nach: 5:0 gegen Seeboden. Herausragend: Innenverteidiger Mario Gugganig mit drei Treffern und einem Assist.