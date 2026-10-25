Das denken die ÖSV-Asse vor dem heutigen Riesentorlauf in Sölden

Österreichs Herren wollen heute (10.00/13.00 Uhr, live ORF 1) zum Saisonauftakt an das Vorjahr auf dem Rettenbachferner anschließen.

Lange Jahre war der Riesentorlauf so etwas wie ein Sorgenkind der österreichischen Herren. Blickt man sich das Ergebnis des Saisonauftakts in Sölden vor einem Jahr an, ist das kaum zu glauben. Marco Schwarz auf Rang zwei, Stefan Brennsteiner Vierter, Raphael Haaser Sechster – es war ein kaum zu erwartender Befreiungsschlag für die Österreicher. Einen, den sie dieses Jahr beim Auftakt (10.00/13.00 Uhr, live ORF 1) liebend gerne wiederholen würden. Cheftrainer Marko Pfeifer hat ja heuer für sein gesamtes Team eine neue Herangehensweise ausgerufen: „Wir sind Österreich, wir fahren auf Sieg. Ich ich will, dass alle auch mit diesem Mindset in die Rennen gehen. Das ist unser Anspruch, das ist auch unser Niveau.“

Wobei: Sölden, das war in der jüngeren Vergangenheit eher Hoheitsgebiet der Norweger (die mit Lucas Braathen 2020 und Alexander Steen Olsen 2024) und vor allem von Marco Odermatt, der 2021, 2022 und 2025 gewonnen hat. Im Vorjahr rückte der Schweizer mit Bestzeit in beiden Läufen gleich einmal die Welt zurecht und wies alle, die sich Hoffnungen auf einen schwächelnden Odermatt gemacht hatten, in die Schranken. Dieses Jahr geht er auf seinen sechsten Sieg im Gesamtweltcup in Folge los, doch die Kampfansagen etwa von Lucas Pinheiro Braathen liegen auf dem Tisch. Umso spannender wird es, ob Odermatt schon in Sölden gefordert werden kann.

Für die Österreicher gilt: Nicht alle wollen sich der Vorgabe des Cheftrainers auch so nähern. „Es funktioniert bei mir nicht, wenn ich so an ein Rennen herangehe. Klar ist der Sieg das Ziel, aber bei mir geht es eher darum, was ich dafür tun muss, wie ich es schaffe, auf meine Schlüsselpunkte zu achten. Schaffe ich das, kann schon was Gutes rauskommen“, sagte etwa Stefan Brennsteiner, dem im Vorjahr mit 34 Jahren endlich sein erster Weltcupsieg gelang und der lange mit Odermatt um die kleine Kugel im Riesentorlauf ritterte.

Und doch: Den Schritt, sich gleich von Anfang an auf den Disziplinen-Weltcup zu spitzen, den mag der Salzburger nicht tun. „Klar wäre es schön, wenn man eine Rolle spielt. Aber auch, wenn ich im Kopf vielleicht jetzt älter und stabiler bin, ich weiß nicht, ob ich das so angehen soll. Ich will gut reinstarten, es auf zwei gute Läufe runterbrechen.“ Ganz nach dem Motto: „Keep it simple – Skifahren ist auch, es simpel zu halten.“ Dabei hat Brennsteiner viel getüftelt. Weniger an den Kollegen, als an sich selbst. Etwa daran, das Tempo im Flachen besser zu halten. Daran wurde gearbeitet, allein: Die Erklärung, wie das geht, ist sehr detailreich. Und vor allem: „Das Ergebnis sieht man dann eh im Rennen.“

© GEPA pictures Österreichs Herren im ersten RTL der Saison: Vorne: Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger, Patrick Feuerstein und Jakob Eisner. Hinten: Trainer Marco Pfeifer, Raphael Haaser, Stefan Brennsteiner, Lukas Feuerstein, Marco Schwarz und Sportdirektor Mario Stecher (AUT).

Noch kein Trennungsschmerz

Sensationell auf Rang zwei im Vorjahr war Marco Schwarz gelandet, der sich diesen Sommer von seiner großen Liebe Slalom trennte. „Bisher ist es mir auch nicht abgegangen. Ich hatte genug mit dem Riesentorlauf zu tun“, schmunzelte der Kärntner und ergänzte: „Ich bin mit der Entscheidung superhappy, freue mich auf die Saison.“ Die Arbeit am „Riesen“ sollte sich ausgezahlt haben: „Wir haben ein sehr gutes Gefüge im Team, wir haben super trainiert. Und ich bin mir sicher: Wir müssen uns vor keinem verstecken.“ Aber, auch wenn er so gesehen die Prämisse des Chefs befolgt und auf Sieg fahren will: So ernst will er dann das erste Rennen doch nicht nehmen: „Ich werde Sölden nicht überbewerten. Weder, wenn es in die Hosen geht, noch, wenn ich wieder auf dem Podest stehe. Wir haben danach noch einmal drei, vier Wochen Vorbereitung.“

„Es ist auch nach wie vor keine Liebe“

Bleibt Raphael Haaser, der in dieser Saison am liebsten in allen drei Disziplinen – Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf – um Podestplätze fahren will. „Läuft alles nach Plan, ist es machbar“, sagt der amtierende RTL-Weltmeister, der ergänzt: „Wenn es aber dann in einer Disziplin fuchst, dann muss man schauen, was Sinn ergibt.“ Im Vorjahr war das nach dem Materialwechsel der Fall, da kamen bei einigen Rennen höhere Hürden als erwartet. Diesen Sommer, hofft er, ist auf dem Materialsektor aber wieder einiges weitergegangen.

Sölden war für Haaser lange kaum zu entschlüsseln. „Unsere Beziehung hat schlecht angefangen, hat sich aber gut entwickelt. Ab und zu muss es halt einfach passieren, so wie vergangenes Jahr.“ Nun stehen ein siebenter Platz 2024 und ein sechster im Vorjahr zu Buche. Und, so viel lässt sich der „Iceman“ entlocken: „Immer wird das nicht gehen, dass es passt. Aber ganz schlecht haben wir über den Sommer nicht gearbeitet.“ Die Interviews sind nach wie vor nicht die liebste Beschäftigung des Tirolers mit dem trockenen Humor, der auf die Frage, ob er nicht nun schon lieber mit den Medien spricht, nachschiebt: „Es ist nach wie vor keine Liebe und die wird es auch nie werden.“ Aber, so wie in Sölden: Beziehungen können sich ja bessern, wenn man hart und viel daran arbeitet.