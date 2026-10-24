Tornado vor Poreč: „Dieses Ungetüm wird immer größer!“

An der Adriaküste in Kroatien gilt eine Wetterwarnung. Gewarnt wird vor Starkregen, Gewittern und Überschwemmungen. Fotos und Videos einer gewaltigen Windhose vor Poreč

Für Istrien gilt für Samstag eine gelbe Wetterwarnung. Meteorologen und Zivilschutz mahnen zur Vorsicht vor Starkregen, Gewittern und starkem Wind. Zudem besteht die Gefahr von Überschwemmungen in städtischen Gebieten sowie von Überflutungen entlang der Adriaküste.

„In einigen Gebieten sind heftige Regengüsse in Verbindung mit Gewittern und vorübergehend starken Winden möglich. Es kann zu Überschwemmungen in städtischen Gebieten und zu Sturzfluten kommen“, lautete die Warnung von DHMZ. Istramet teilte auf Facebook Videos und Fotos eines Tornados (Windhose), der um die Mittagszeit von Poreč aus zu sehen war und der Küste immer näher kam: „Dieses Ungetüm wird immer größer!“

Die Wetterwarnung gilt nicht nur für Istrien, sie betrifft nahezu die gesamte kroatische Adriaküste. Auch für Teile Dalmatiens wurde eine gelbe Gewitterwarnung herausgegeben.

Für die nördliche Adria wird gegen späten Nachmittag eine Verstärkung der Bora erwartet. An der Westküste Istriens könnten die Böen Geschwindigkeiten von 65 bis 75 Stundenkilometern erreichen, im Velebit-Kanal sogar bis zu 100 Stundenkilometern.

Die Wetterbedingungen können zu Beeinträchtigungen im Schiffsverkehr führen. Passagiere werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren. Für Sonntag ist eine Wetterberuhigung prognostiziert.