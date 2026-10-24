Feuerwehr entdeckte 74-jährige Frau tot in einem brennenden Haus. 47-jähriger Sohn wird verdächtigt, sie getötet zu haben. Der Mann wurde in Italien gefasst.

Donnerstag kurz vor 9 Uhr alarmierten Anrainer die Feuerwehr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Malo Ubeljsko bei Postojna. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf gleich mehrere Brandherde im Haus, die wohl vorsätzlich gelegt worden sind. In der Garage fanden die Einsatzkräfte eine bereits teilweise verkohlte Frauenleiche. Das berichtete das slowenische Nachrichtenportal zurnal24 am Donnerstag als erstes Medium in Slowenien.

Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Toten handelte es sich um die 74-jährige Hausbesitzerin. Sie lebte gemeinsam mit ihrem 47-jährigen Sohn im Haus.

Davor Tozan, Leiter der Kriminalabteilung der Polizeidirektion Koper, teilte am Freitag in einer Pressekonferenz mit: „Der zuständige Untersuchungsrichter ordnete eine Obduktion an. Der Tod des Opfers war die Folge eines Gewaltverbrechens. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 47-jährige Sohn seine Mutter ermordete, das Haus in Brand setzte und vom Tatort floh.“

Flucht Richtung Venedig

Der Polizei gelang es, Kontakt zum 47-Jährigen aufzunehmen. Dieser wollte sich allerdings nicht stellen und auch seinen Standort nicht preisgeben. „Daraufhin wurde eine großangelegte internationale Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam.“ Die Suche nach dem mutmaßlichen Mörder blieb in Slowenien jedoch ohne Erfolg. Am Freitag informierten italienische Sicherheitsbehörden die slowenische Polizei darüber, dass der Verdächtige in Italien festgenommen worden sei. Er war in Richtung Venedig unterwegs.

Tozan bestätigte in der Pressekonferenz am Freitag, dass die Polizei bereits zuvor am Wohnort der Verstorbenen gewesen war und darüber die zuständigen Stellen, darunter das Zentrum für Sozialarbeit, informiert hatte. Der Verdächtige war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung. Der 47-Jährige soll inoffiziellen Informationen zufolge auch schon zuvor versucht haben, das Haus in Brand zu stecken. „Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde allerdings nicht ausgesprochen, weil der Mann bisher nicht gewalttätig gegen seine Mutter wurde“, erklärte Tozan.

Verfahren zur Auslieferung eingeleitet

Die Umstände der Tat sind noch Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein Motiv für den mutmaßlichen Mord an der 74-Jährigen ist noch nicht bekannt. Der 47-Jährige befindet sich derzeit in Italien in Gewahrsam. Ein Verfahren zur Auslieferung nach Slowenien wurde bereits in die Wege geleitet. Sollte der 47-Jährige wegen Mordes angeklagt werden, drohen ihm nach slowenischem Recht bis zu 15 Jahre Haft. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.